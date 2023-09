Brozovića su Saudijci ‘preobrazili’, Vatreni u drugačijem izdanju u spotu

Nakon što je promijenio sredinu odlaskom iz milanskog Intera u Al-Nassr, Marcelo Brozović upoznaje se s novim klubom i okruženjem u Saudijskoj Arabiji, a u jednom spotu koji je predstavio klub, hrvatskog reprezentativca prikazali su u drugačijem izdanju, zajedno sa suigračima s kojima se uhodava na terenu u ranoj fazi sezone.

Drugačije izdanje bilo je u tradicionalnim tamošnjim nošnjama i s mačem u rukama, a povod je državni praznik u Saudijskoj Arabiji koji na poseban način obilježava i Al-Nassr.

Brozović je sa svojim suigračima bio s mačevima u tamošnjem tradicionalnom plesu, u izdanju u kakvom ga nije lako prepoznati.

Glavna zvijezda bio je Cristiano Ronaldo, glavni igrač Al-Nassra, dobro raspoložen u spotu.

“Svi zajedno, za jednu zastavu”, napisao je saudijski klub uz svoju objavu, dodajući da sanjaju i ostvaruju.

