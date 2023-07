Brozović se vraća u Europu? Ovo bi bilo sjajno za njega i Dalića

Nova sezona je u Europi već krenula s ligaškim natjecanjima i pretkolima europskih kupova, a dok se igra, traju planovi i za dalje, s idejama za buduća izdanja natjecanja koja pod sobom drži UEFA.

U prvom planu je Liga prvaka, a tu se pojavila i jedna ideja koja bi se, ako zaživi, odrazila i na nastavak karijere Marcela Brozovića u saudijskom Al-Nassru. Iskusni Vatreni bi se u Europu mogao vratiti, ali ovog puta kao gost, s posebnom pozivnicom koju bi njegov klub dobio za nastup u Ligi prvaka.

O takvoj mogućnosti piše talijanska nogometna stranica Calciomercato.it, govoreći o pozivnicama koje bi krovna europska nogometna organizacija slala klubovima izvan Europe. Talijani su tu u prvi plan stavili upravo Al-Nassr u kojem je odnedavno Brozović, a od početka ove godine i Cristiano Ronaldo kao glavna zvijezda saudijskog kluba.





Puno zvijezda je otišlo

Ronaldo je među velikim nogometnim zvijezdama pokrenuo ‘lavinu’ odlazaka iz Europe, a ovog ljeta, uz Brozovića, put Saudijske Arabije otišli su i Karim Benzema, Sergej Milinković-Savić, Roberto Firmino, N’Golo Kante, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Ruben Neves…

Saudijski klubovi ne štede, dio te priče je i Brozović, a sada, kako donosi talijanska nogometna stranica, UEFA razmatra mogućnost da bogate klubove sa zvijezdama koje su napustile Europu privuče u Ligu prvaka.

Kada i kako bi se moglo dogoditi priključivanje saudijskih klubova? Sve počinje od promjene natjecanja i povećanja broja sudionika sa sadašnjih 32 na budućih 36, što će zaživjeti 2024., a to bi otvorilo vrata i ulasku klubova iz Saudijske Arabije.

Za igrače koji su otišli Saudijcima bi ovo bila odlična vijest s obzirom na to da bi igrali u jako konkurenciji, realno puno snažnijoj nego u tamošnjem prvenstvu. To uključuje i Brozovića, a to bi bila sjajna vijest i za Zlatka Dalića s obzirom na to da bi jedan od najvažnijih Vatrenih ponovno bio u igri za nastupe u jakim europskim klupskim utakmicama.

Podsjetimo, Brozović se od Europe oprostio upravo nastupom u Ligi prvaka, u finalu protiv Manchester Cityja u Istanbulu, u kojem je njegov Inter prije nešto više od mjesec dana izgubio s 1:0.

Nakon toga i poslije kraćeg odmora, Brozović se prošlog tjedna pridružio pripremama Al-Nassra u Portugalu, okrenuo je novu stranicu u karijeri, no sada se spominje mogućnost da u Europi ponovno zaigra u službenim utakmicama u klupskom dresu.









Podsjetimo, u slučaju 30-godišnjeg Vatrenog je ugovor u Saudijskoj Arabiji na tri godine, do ljeta 2026., pa bi se ondje trebao zadržati još dugo.