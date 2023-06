Za vikend se sve činilo gotovo. Najvjerniji izvori Intera objavili su da Brozović napušta klub i seli u Saudijsku Arabiju. Najvjerniji navijači Intera poslali su mu emotivnu poruku i samo se čekala potvrda.

Međutim, u zadnji tren Brozović okreče priču i govori šeicima da će put Barcelone ako mu ne povise plaću. Ona prvotna trebala iz iznositi 20 milijuna eura po sezoni čime bi postao hrvatski nogometaš s najvećim ugovorom u povijesti.

Fabrizio Romano piše: “Brozoviću se ne žuri. Potpisat će ugovor sa Saudijcima pod svojim uvjetima ili nikako. Svjestan je da postoji i jak interes Barcelone za njega” uz naglasak da nije bilo sastanaka u Milanu, ali postoje informacije da su Šeici osobno došli u Hrvatsku.

Brozović je vrlo jasno poručio što misli o 20 milijuna po sezoni. Talijani tvrde da je Brozović na to odgovorio tako da je tražio 30 milijuna, što Saudijci nisu očekivali jer je i prva ponuda višestruko veća od onog što ima u Interu, ali i onog što bi mu mogla dati Barcelona.

