Marcelo Brozović je na izlaznim vratima milanskog Intera, ali gdje će nastaviti karijeru, na to još nema definitivnog odgovora. Poslije pregovora s Interom, saudijski Al-Nassr uspio je postići dogovor da bi Brozović mogao napustiti milanski klub uz odštetu od 23 milijuna eura, ali to je samo dio priče.

Onaj koji se odnosi na Brozovićev pristanak za nastavak karijere u dresu Al-Nassra još nije tu.

Spominje se da 30-godišnji veznjak hrvatske reprezentacije traži plaću od 30 milijuna eura, a to je više od dosad ponuđenih 20 milijuna eura po sezoni za trogodišnji ugovor, koliko bi Saudijci bili spremni platiti.

U priči o opcijama koje su za Brozovića u igri u Saudijskoj Arabiji, o tome je na društvenim mrežama pisao talijanski novinar Fabrizio Biasin, a potom, u odgovoru na komentar jedne navijačice, oglasio se i sam hrvatski reprezentativac, spominjući iznos uz koji je dodao ’emoji’ koji se smije do suza.

Navijačica je spomenula da bi Brozović od Saudijaca trebao tražiti 40 milijuna eura, na što je Marcelo uzvratio svojom porukom koja se dotiče saudijske ponude.

“50 bi bilo dosta”, napisao je Brozović u svojoj reakciji, s ’emojijem’ smijeha do suza.

Puno se milijuna vrti, što za Inter, što za Brozovića, no ako su stvarno toliko zagrijani za dovođenje 30-godišnjeg Vatrenog, Saudijci bi svoju ponudu trebali pojačati.

Svoju šansu još čeka i Barcelona, također u igri za Brozovićevo dovođenje. Tu je presudan sportski dio priče, motivacija igranja u jačoj konkurenciji, a novcem u Barceloni ipak ne mogu parirati saudijskom klubu koji je više spreman ‘otvoriti kesu’.

U međuvremenu, za Al-Nassr se spominju i druga potencijalna pojačanja. Dok se čeka što će biti s Brozovićem, Fabrizio Romano približio je kako stoje stvari s drugom dvojicom igrača.

Poznati pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu je na Twitteru objavio da Saudijci idu po veznjaka Seka Fofanu, povremenog reprezentativca Obale Bjelokosti koji je sada u francuskom Lensu.

Understand Al Nassr delegation is now travelling to France in order to reach an agreement with RB Lens on Seko Fofana deal. 🚨🟡🔵🇸🇦 #transfers

Al Nassr are pushing on both club and player side to bring Fofana to Saudi.

There’s still no green light from Marcelo Brozović. pic.twitter.com/UoWQN7bvrR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023