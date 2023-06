Brozović ostaje bez opcija? Možda se Vatreni zaletio, zabrinula nova vijest

Marcelo Brozović za vrijeme odmora razmišlja o opcijama za nastavak karijere, a među tim opcijama, u drugom planu je ona u Saudijskoj Arabiji, u tamošnjem Al Nassru, s informacijama da se od Saudijaca skriva u Zagrebu, kako smo već pisali.

U takvoj situaciji, u prvom planu kao potencijalna nova sredina za Brozovića nalazi se Barcelona, međutim, ni tu stvari ne stoje idealno za 30-godišnjeg Vatrenog.

O tome u Španjolskoj piše Mundo Deportivo, tvrdeći da se Barcelona već okrenula drugoj opciji u sredini terena. U fokus je došao Brozovićev vršnjak Oriol Romeu, sada u Gironi, koji bi kao potencijalni novi igrač Xavijeve momčadi bio puno jeftiniji od hrvatskog reprezentativnog veznjaka.

U Barceloninim planovima, jeftiniji igrač donio bi manje problema nego Brozovićevo dovođenje. Za Romeua bi trebali platiti manje, odšteta za njegovo dovođenje iz Girone je na 10 milijuna eura, što bi za financijsku situaciju u kojoj se Barca nalazi bilo puno povoljnije nego nastavak pokušaja dovođenja 30-godišnjeg Vatrenog, s neizvjesnošću koja traje.

Barcelona se muči s pronalaženjem novca koji bi mogli ponuditi Brozoviću, a za taj pokušaj više nemaju puno vremena jer im je hrvatski reprezentativac dao tjedan dana da pronađu način kako bi mogli financijski razriješiti njegovo dovođenje u momčad.

U međuvremenu, ostaje pitanje što će biti s Al Nassrom. Brozoviću je u prvom planu u njegovim željama navodno Barcelona, no možda se sa zahtjevima da se sve brzo riješi i zaletio, s obzirom na informacije da su se u Barci okrenuli drugom igraču.

Pišući o Brozoviću, novi pogled na njegovu priču sa saudijskim Al Nassrom dao je Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu, ističući da se Saudijci ne predaju.

“I dalje inzistiraju, trude se nagovoriti igrača, a sve je na Brozoviću. Nije još gotovo”, napisao je Romano na Twitteru.

Dodao je da je dogovor Intera i Al Nassra na snazi. 30-godišnji Vatreni bi iz milanskog kluba otišao uz odštetu od 23 milijuna eura, ali još nema Brozovićevog pristanka na odlazak u Saudijsku Arabiju.

Understand Al Nassr are not giving up on Marcelo Brozović deal. Insisting and pushing to convince the player — only up to Brozović. It’s not over yet. 🟡🔵🇭🇷 #transfers

Inter agreed on €23m deal last Sunday and still waiting for final outcome of player/club negotiations. pic.twitter.com/lhyF73KooH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023