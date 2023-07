Brozović na završetku posla, Romano tvrdi: ‘Sve je dogovoreno’, poznata odšteta za Inter

Transfer Marcela Brozovića pun preokreta je dogovoren, tvrdi Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu. Nakon što su bili dogovoreni uvjeti za odlazak iz milanskog Intera u saudijski Al Nassr, a potom su se uvjeti mijenjali, u završnoj fazi došlo je do dogovora o odšteti za milanski klub.

Ona će iznositi 18 milijuna eura, a nakon što je dogovorena, slijedi Brozovićev potpis ugovora sa Saudijcima na tri godine.

Odvjetnici još provjeravaju detalje prije nego bi ugovor trebao biti potpisan, dodao je Romano.

More on Marcelo Brozović deal. Fee will be €18m, medical tests completed on Friday with Al Nassr as expected. 🟡🔵 #AlNassr

Documents being checked now with lawyers on both clubs and player side, then time to sign three-year deal for Brozović to Al Nassr.

Here we go confirmed. pic.twitter.com/MecV7wuYQK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023