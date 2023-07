Brozović je novcem sve ‘slomio’, kakva dominacija Vatrenog: Ušao je u povijest, teško će ovo itko pratiti

Autor: Ivor Krapac

Dugo se čekalo na potvrdu posla, a nakon što se sve činilo riješenim pa potom bilo u zastoju, dvojbe o novoj adresi Marcela Brozovića nestale su službenom potvrdom da karijeru nastavlja u Saudijskoj Arabiji, u dresu Al Nassra. Konkurencija nije jaka. Igrački gledano, bit će to razina ispod one na koju je Brozović bio naviknut u milanskom Interu ili koju bi imao u Barceloni, no financijski je ovaj potez itekako isplativ.

Koliko će Brozović sveukupno dobiti za tri godine igranja u Saudijskoj Arabiji? Različiti izvori nude različite priče, uz informacije da se radi o plaći od sveukupno 81 do 84 milijuna eura sveukupno, 27-28 milijuna po sezoni, ali i uz vijesti da će sveukupno to biti čak 100 milijuna eura kada se uračunaju dodaci u ugovoru i svota nakon potpisa.

Iskusnog Vatrenog to smješta na vrh ljestvice najplaćenijih sportaša, a radi se o svoti kojom je Brozović ispisao povijest jer gledajući unatrag, nije bilo hrvatskog sportaša ili sportašice na tragu tako bogate godišnje zarade. U leđa gledaju reprezentativni suigrači, ali nisu jedini…





Na vrhu bio Bogdanović

U borbi na vrhu, do sada je po godišnjoj zaradi glavni bio Bojan Bogdanović, koji u dresu Detroit Pistonsa u NBA ligi ima ugovor na 10,85 milijuna eura neto godišnje.

Hrvatski košarkaški as je svoj put do novog ugovora, potpisanog lani u listopadu, gradio nakon što je ranije skupljao iskustvo u najjačoj svjetskoj konkurenciji igrajući za Brooklyn Netse, Washington Wizardse, Indiana Pacerse i Utah Jazz, a po potpisu s Pistonsima, ondje bi trebao ostati do kraja sezone 2024./25.

Brozovićevi reprezentativni suigrači su donedavno bili barem usporedivi s plaćom koju ‘Epic Brozo’ ima, no sada je 30-godišnji donedavni adut Intera i njih jako ‘prešišao’.

Modrića ganjali milijunima

Ako uzmemo da je Brozović na 27-28 milijuna eura po sezoni, time je sada daleko ispred kapetana Vatrenih Luke Modrića, čija je godišnja neto plaća u Real Madridu na 9,4 milijuna eura, s mogućnošću da bonusima dođe do 12 milijuna eura.

U Modrićevom slučaju, vjernost Realu donosi lijepu plaću, ali mogla je biti i još veća da je Luka prihvatio ponudu saudijskog Al Hilala. U Saudijskoj Arabiji su ga ganjali silnim novcem, spominjalo se 200 milijuna eura za suradnju na tri godine, ali kapetan Vatrenih je u prvom planu imao Real, s nedavnom potvrdom da ide dalje u Madridu i u dolazećoj sezoni.

Gledajući dalje, prema drugim jakim adutima Vatrenih, Mateo Kovačić i Ivan Perišić sada također jako zaostaju za Brozovićem što se godišnje plaće tiče. Kovačić je kao igrač Chelseaja imao 6,2 milijuna eura neto po sezoni, a očekuje se da će sličan iznos dobivati i nakon odlaska u Manchester City u kojem je predstavljen nedavno.









Perišić, pak, u londonskom Tottenhamu ima šest milijuna eura neto po sezoni, no nije poznato hoće li u Tottenhamu i ostati s obzirom na to da se spominje mogući razlaz.

Visoko je i još jedan dugogodišnji hrvatski reprezentativni adut, ali sada bivši. Dejan Lovren u francuskom Lyonu za svoje iskustvo i ulogu u momčadi dobiva i lijepi novac, navodno 4,8 milijuna eura po sezoni.

Podsjetimo, Lovren se u francuski klub vratio tijekom nedavno okončane sezone. Napustio je Zenit iz Sankt Peterburga, sada kao puno iskusniji nogometaš, ovih dana s proslavom 34. rođendana, nastavljajući priču koju je u Lyonu ranije gradio u svojem prvom boravku u klubu, od 2010. do ’13.









Hrvatskim nogometnim asovima nije loše, a na košarkaškoj sceni, Bojana Bogdanovića među dobro plaćenim adutima prate druga dvojica aduta iz NBA lige, obojica s perspektivom nastavka igranja i u reprezentaciji od koje je Bogdanović već objavio oproštaj.

Zubac na pet milijuna, Šarić ga prati

Korak ispred Lovrena na ljestvici najplaćenijih hrvatskih sportaša po sezoni, sveukupno šesti u tom poretku, svoje mjesto ima centar Ivica Zubac, koji od 2019. godine svoju priču gradi u Los Angeles Clippersima. Trenutno je s ugovorom koji mu donosi pet milijuna eura neto po sezoni, čime je korak ispred Dejana Lovrena, a još malo više ispred reprezentativnog suigrača Darija Šarića.

Po dosadašnjoj godišnjoj plaći u NBA ligi, Šarić je imao 4,4 milijuna eura neto po sezoni, no u slučaju 29-godišnjeg Šibenčanina situacija će se promijeniti s obzirom na to da mu je istekao ugovor nakon provedenog dijela protekle sezone u dresu Oklahoma City Thundera, u koji su ga u veljači u razmjeni poslali Phoenix Sunsi.

Šarić je sada slobodan igrač, a kao opcija za nastavak karijere spominje se dolazak u redove Golden State Warriorsa, s manjom plaćom od dosadašnje s obzirom na to da se u sadašnjoj ‘jezgri’ igrača koja je osvojila četiri naslova prvaka najviše daje za najveće zvijezde momčadi, predvođene Stephom Curryjem.

Tako izgleda vodećih hrvatskih osam, barem po dosadašnjem stanju, u slučaju Šarića, ili po onom za što se pretpostavlja da slijedi, kao u slučaju Matea Kovačića s obzirom na to da se ne zna točno kakav je ugovor dobio u Manchester Cityju.

Niže u poretku, po onom koliko su zaradili lani ili u sezoni koja traje, dobro stoje i vodeći hrvatski teniski aduti. Borna Ćorić je do sada u 2023. na oko milijun eura u novcu od nagradnog fonda s turnira, a Marin Čilić je prošle godine na Touru zaradio oko 1,3 milijuna eura.

Početak sadašnje sezone Marinu je obilježila ozljeda koljena poslije koje se još nije vratio, a to bi se trebalo dogoditi uskoro s obzirom na to da je najavljen za nastup na ATP turniru u Umagu, u tjednu od 24. do 30. srpnja.

Ako se pogledaju iznosi koji se vrte, najviše plaćeni Hrvati na sportskoj sceni su do sada bili ‘tu negdje’. Po godišnjoj zaradi nitko nije imao jak odmak od drugih, ali sada je Brozović ipak svima daleko pobjegao…