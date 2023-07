Brozović i ekipa doskočili jadu: Ubirat će saudijski novac, ali neće tamo živjeti

Saudijska Arabija odlučila je napraviti svojevrsni prepad na ustaljene nogometne moćnike i nakon potpisivanja Cristiana Ronalda, otvorilo se tržište, koje plaća više nego dobro.

Tako je ovo ljeto krenuo pravi egzodus igrača prema Saudijskoj Arabiji, a među njima je i naš Marcelo Brozović, koji je novi suigrač Ronalda u Al Nassru.

Iako nisu uspjeli navabiti Lea Messija, koji je odlučio nogomet igrati na drugoj strani svijeta u MLS-u, Saudijci imaju opasne planove sa svojom ligom i taj trend će se samo nastaviti.

Cristiano X Brozovic on the same team for the first time ever. 🔥 pic.twitter.com/pR7Y765cSO

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) July 17, 2023