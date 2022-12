BRONCU NAPADAMO BEZ ČETVORICE STANDARDNIH: Novi problemi za Vatrene pred Maroko

Dugi turnir u Katru, na kojem je Hrvatska nogometna reprezentacija dogurala do utakmice za broncu protiv Maroka, u subotu od 16 sati, odnosi žrtve među nogometašima kako Maroka, tako i Hrvatske, a zadnje vijesti iz tabora Vatrenih nakon posljednjeg treninga nisu baš najpovoljnije.

Dvojica Vatrenih, Marcelo Brozović i Josip Juranović otpali su za utakmicu protiv Maroka već nakon poraza od Argentine u polufinalu, a danas zadnji trening nisu odradila još dvojica standardnih reprezentativaca na ovom Svjetskom prvenstvu.

Dejan Lovren prijavio je zamor i neke manje probleme, dok nije bilo ni Nikole Vlašića koji je dobio virozu.

Igraju samo zdravi

“Službeno svi su u konkurenciji za nastup, radi se o poštedi i prevenciji s određenim sitnim poteškoćama”, rekao je glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.

Zlatko Dalić najavio je kako će igrati samo zdravi igrači i od samih Vatrenih je zatražio da prijave probleme, a ne da ih mora mijenjati nakon 15 minuta igre.

