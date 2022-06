‘BRINE ME GOLEMA KOLIČINA MRŽNJE IZMEĐU HRVATA’: ‘Ta netrpeljivost sve je više zabrinjavajuća, a jedna stvar je alarmantna’

Autor: Andrija Kačić Karlin

„Dođe mi da sam nešto pokrenem, ovakvo stanje je neizdrživo. Želio bih okupiti nas nogometne veterane, Torcidu, Bad blue boyse, ostale navijačke skupine. Da odigramo neki nogometni turnir, da se družimo, riješimo probleme, krenemo naprijed u život. Bez mržnje”!

Veli nam to legenda, ikona Hrvatske nogometne lige, Zagreba i Hajduka, Niko Čeko. Usput nam to kaže, komentirajući netom završeno prvenstvo i kup.

„Ma da, bilo je zanimljivo i uzbudljivo. I Dinamo je zasluženo prvak, kao što je Hajduk i zasluženo osvojio kup. Tu nema spora, ali mene brine nešto drugo. Ta količina netrpeljivosti, mržnje. Ne osjeća se ona samo na tribinama i na ulicama, nego i na terenu. Nekako imam osjećaj da nedostaje poštovanje i na terenu. Pa sve to onda postaje kao odraz na zrcalu„, govori nam Čeko.





‘Imali smo kumstva sa suparnicima’

Igrali ste u Hajduku, pamtite neka druga vremena?

„Pa, mi smo imali kumstva sa suparnicima iz drugih, rivalskih momčadi. I danas smo ostali povezani, baš smo, ono, veliki prijatelji. Danas, čini mi se, nije tako„.

I kakav vam se činio ovosezonski Hajduk?

„Dobar, ali može to i mora još bolje. Ja na to sve skupa gledam kao na jednu dugotrajnu cjelinu. Jer, tako treba gledati. Jedan tako veliki klub koji nije prvak 17 godina zaslužuje više. Hajduk svake godine mora biti u utrci za prvaka, pa ako koju godinu i ne bude – dobro. Mene ne zanimaju politike, vlasnički odnosi, udruge, zanima me rezultat. Ta divna publika koju sam ja imao priliku doživjeti zaslužuje samo najbolje. Nitko nema što ima Hajduk, zato Hajduk mora biti još bolji. Svaka čast na ovome, ja uvijek očekujem i želim više. Ne volim slušati priče kako je krivac ovaj ili onaj, pa i Zdravko Mamić. Ta, Mamić je nebitan, Hajduk mora biti bitan samo sam sebi„.

Pogodili su vas očito i navijački incidenti i mržnja?

„Meni je to jednostavno neshvatljivo. Imamo fino prvenstvo, puno je tu pravih igrača, napredujemo, ali i istovremeno i nazadujemo. Mržnjom ćemo sve pokopati. Mržnja je ta koja razara. A mi je imamo napretek. Ja se ne bojim reći istinu, a istina je da to ne može tako. Ne smije. Ja sam bio uvijek za fair-play, za poštenje, za poginuti na terenu ali pritom poštivati suparnika. Gledam i izjave koje se daju, pa to je čista nesnošljivost. Meni se to ne sviđa. Zato bih volio da svi skupa nešto učinimo po tom pitanju. Ajmo organizirati druženja, ajmo razgovarati, ajmo si pružiti ruke. Idemo se igrati, kao mala djeca. Tu je radost. Kada dosegnemo tu razinu zrelosti onda će nam i ovako već dobro prvenstvo i nogomet još više vrijediti!”