BREKALO U ŽIVOTNOJ FORMI: Ponovo zabio fantastičan gol

Josip Brekalo, hrvatski internacionalac igra u životnoj formi. Opet je zabio gol. I to veoma bitan. Wolfsburg, Bayer Leverkusen, Roma, Basel, LASK i Wolverhamptomn izborili su plasman u osminu finala Europske lige.

Nakon što je na svom travnjaku pobijedio Malmo sa 2-1, Wolfsburg je na gostovanju bio još uvjerljiviji pobijedivši sa 3-0 uz novi pogodak Josipa Brekala.

Wolfsburg je poveo u 42. minuti sjajnim pogotkom Josipa Brekela s ruba kaznenog prostora. Bio je to njegov drugi pogodak Šveđanima, nakon što je zabio i u prvoj utakmici, te treći u Europskoj ligi ove sezone.

Mladi hrvatski reprezentativac je povukao loptu, dodao do Wouta Weghorsta koji mu je vratio ‘rolicu’, a Brekalo sjajno pogodio za 1-0. U nastavku susreta za goste su zabili i Yannick Gerhardt (65) i Victor (69). Brekalo je korak do gola bio i u 68. minuti kada je pogodio okvir gola. Igrao je do 79. minute, dok Marin Pongračić nije ulazio u igru.

Za švedski sastav to je bio tek drugi domaći europski poraz u posljednjih 17 utakmica, a prvi su doživjeli od Chelsea prije godine dana.

Austrijski LASK je nastavio nizati iznenađenja. Nakon što je prvi put prošao natjecanje po skupinama, sada je otišao i korak dalje izbacivši nizozemski AZ Alkmaar. Nakon 1-1 iz prve utakmice, LASK je pred svojim navijačima slavio sa 2-0, a oba gola zabio je Austrijanac hrvatskih korijena Marko Raguž.

Za 1-0 je postigao u posljednjim trenucima prvog dijela, a iz kaznenog udarca, a drugog u 50. minuti. Podsjetimo, Raguž je bio i strijelac i u prvoj utakmici koja je završila 1-1. Za LASK je cijeli susret igrao i Petar Filipović.

Roma je prošla dalje odigravši na gostovanju kod Genta 1-1 obranivši tako pobjedu 1-0 iz prve utakmice.

Roma je sjajno ušla u susret i Aleksandar Kolarov je već u prvoj utakmici uzdrmao okvir gola. Talijani su dominirali u prvih 25 minuta, no do vodstva su prvi došli belgijski igrači. Roman Bezus je lijepo ubacio u kazneni prostor, a Jonathan David zabio glavom između gostujućih stopera. No, Roma je brzo izjednačila, a pogodak za 1-1 zabio je Justin Kluivert u 29. minuti.

Nikola Kalinić nije nastupio za goste.

Bayer Leverskusen je sa dvije pobjede preskočio Porto. U prvom susretu ‘apotekari’ su slavili sa 2-1, a na uzvratu u Portu sa 3-1. Golove za njemački sastav zabili su Alario (10), Demirbay (50) i Havertz (58), dok je pogodak za Porto zabio Marega (65).

Basel je pobijedio APOEL sa 1-0 potvrdivši 3-0 pobjedu iz prve utakmice.

Pogodak odluke zabio je Fabian Frei iz kaznenog udarca u 38. minuti. Antonio Jakoliš je za goste igrao prvo poluvrijeme.

Espanyol je pobijedio Wolverhampton sa 3-2, ali nije uspio nadoknaditi 0-4 poraz iz prve utakmice.

Sva tri gola za Espanyol zabio je Calleri (16, 57-11, 90+1), dok su za Engleze zabili Traore (22) i Doherty (80).