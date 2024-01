Brekalo je na Poljudu dočekan kao heroj, ali njegova plaća jasno pokazuje kako će sve završiti

Autor: Ivan Lukač

Josip Brekalo je u nedjelju zajedno s Ivanom Perišićem predstavljen pred 30 tisuća ljudi na Poljudu. Perišić je legenda hrvatskog nogometa, dijete kluba koje nikada nije zaigrao za svoj najdraži klub i prijem za njega je sasvim logičan.

Međutim, Brekalo je sve suprotno od Perišića. Povremeni reprezentativac, veliki Dinamovac i dijete Dinama i Zagreba. Ipak, dočekan jednako kao i Perišić, ali čini se da je njegov odlazak biti vrlo brzo.

Stigao je na posudbu iz Fiorentine: “Josip je došao tu da se izbori za mjesto u reprezentaciji, mislio je da mu je to najbolji potez za karijeru u ovom trenutku. Došao je u klub u kojem će sigurno igrati i koji dobro poznaje. Svi znaju sve o svemu što se Dinama tiče i to ne bih puno komentirao” govori Andy Bara za Dnevnik Nove tv.

Ne ostaje

“Josip je Hrvat i hrvatski reprezentativac, normalno da mu godi bilo gdje u Hrvatskoj, da ga ljudi emotivno i lijepo doživljavaju” objasnio je Bara donekle Brekalov odabir.

Zatim dodaje: ” On je dobar dečko iz dobre obitelji, dat će sve od sebe gdje god da igra. Po meni nije realno da Josip ostane u Hajduku i nakon ljeta. Njegova primanja su vrlo visoka za bilo koji hrvatski klub, tako da mislim da je to teško, ali posudba je do ljeta. Što se može poslije dogoditi, ne znam, bio bih Copperfield kad bih to znao.”









Brekalo je dijete Dinama kojeg je napustio s 18 godina i otišao u redove Wolfsburga. Tamo se nikada nije nametnuo do kraja, a bio je na posudbama u Stuttgartu i Torinu kojeg je napustio jer je smatrao da može bolje. Potom je došao u Fiorentinu za koju je skupio 29 nastupa i jedan gol.