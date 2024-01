Brekalo došao u Split, najavljuje se spektakl na prepunom Poljudu

Nakon što je jučer odjeknulo da je dogovoren njegov dolazak u Hajduk na posudbu iz Fiorentine do završetka sezone, povremeni hrvatski reprezentativac Josip Brekalo pristigao je u Split i nazočit će jubilarnom 100. Jadranskom derbiju u hrvatskom prvenstvu, utakmici Hajduka i Rijeke koja će u 17:45 sati početi na Poljudu.

Za 25-godišnjeg rođenog Zagrepčanina, koji je igrački odrastao u Dinamu, još slijedi potvrda dolaska u redove najvećeg rivala zagrebačkih Plavih, a nakon toga, Brekalo će se moći okrenuti poslu na terenu. Čekat će ga borba za naslov u SuperSport HNL-u, ali i za mjesto među hrvatskim reprezentativcima koji će ići na Euro u Njemačkoj, s obzirom na to da mu je nametanje Zlatku Daliću jedan od važnih ciljeva u nastavku sezone.

Prije nego na red dođe istrčavanje na teren u službenoj utakmici u novom dresu, najavljeno je da Brekala danas čeka javna prezentacija pred prepunim Poljudom, pred više od 30 tisuća navijača koji će biti na tribinama u Jadranskom derbiju, kako su objavile Sportske novosti.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2024