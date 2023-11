Brazilci ‘provociraju’ Messija: ‘Vara svoju suprugu s poznatom novinarkom’

Aktualni prvaci svijeta, Argentinci, ranije su tijekom tjedna savladali svog najvećeg rivala, Brazil, na kultnoj Maracani s 1:0. Bila je to utakmica visokih tenzija pa je došlo i do tučnjave na tribinama, a igrači Argentine čak su skočili u zaštitu svojih navijča.

Gol odluke postigao je Otemendi i time ostavio Argentinu na vrhu tablice kvalifikacija za SP 2026. koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Više o novom sustavu kvalifikacija možete pročitati OVDJE.

Međutim, u Brazilu se ne mire tako lako s porazom od svojih najvećih rivala pa su tako krenuli s psihološkim igricama prema njihovom najboljem igraču, Leu Messiju.

Kako pišu njihovi mediji brak Lionela Messija i Antonele Roccuzzo je u velikoj krizi. Najbolji igrač svih vremena navodno je prevario svoju suprugu s novinarkom Sofijom Martinez.

🚨VEJA: Após repercutir a notícia de que Sofia Martinez seria pivô da suposta crise no casamento de Messi e Antonela, internautas resgataram um vídeo onde o craque muda completamente as suas expressões ao falar com a jornalista. pic.twitter.com/ix6SaeW72G

— DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) November 25, 2023