Brazilac odaslao otrovne strelice prema Francuskoj ligi

Jedan od igrača kojeg ili volite ili mrzite je sigurno Neymar, koji je nakon zapravo neuspješne epizode u PSG-u, ovo ljeto prešao u Al Hilal i tako dodatno pojačao ligu Saudijske Arabije.

Neymar se nije na lijepi način oprostio od Pariza, navijači kluba zadnjih godinu dana željeli su njegov odlazak pa su mu više puta i bili pred kućom, izražavajući nezadovoljstvo njegovim igrama.

Brazilac je u PSG-u bio više ozlijeđen nego što je igrao, a sada je odlučio odaslati otrovne strelice prema francuskoj Ligue 1, za koju tvrdi kako je na istoj razini kao Sudijska.

Neymar said that the Saudi Pro League might already be better than Ligue 1 😮 pic.twitter.com/tGqUdgZWlt

