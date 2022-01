BRAVO, HRVATSKA! Odličan početak Eura, krasan gol obilježio pobjedu

Hrvatska reprezentacija u futsalu slavila je na početku Europskog prvenstva kojem je domaćin Nizozemska. Hrvatski igrači su u Amsterdamu s 3:1 svladali Poljsku, a svi golovi pali su u prvom poluvremenu.

Za Hrvatsku su zabili Matej Horvat (8′), Antonio Sekulić (14′) i Franko Jelovčić (18′). Jedini strijelac za Poljsku bio je Patryk Holy, koji je u 14. minuti donio svojoj reprezentaciji poravnanje na 1:1, no Sekulić je odmah potom pogodio za novo hrvatsko vodstvo.

Posebno lijep bio je Horvatov gol. Nakon što je prošao po desnoj strani, prevario je trojicu protivnika i nakon toga zabio ‘rabonom’, udarcem u kojem je jedna noga bila iza druge.

Hrvatska je pobjedom nad Poljacima napravila prvi korak u skupini C, u kojoj su i Rusija i Slovačka. Za prolazak dalje treba biti na jednom od prva dva mjesta u grupi.

WHAT. A. GOAL! 🤯🤯🤯

🇭🇷 Horvat cuts in from the right, jinks past three Poland players, then finishes with a 'rabona' 🔥🔥🔥#FutsalEURO pic.twitter.com/WT2UjJs7t9

— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) January 21, 2022