BRANKO IVANKOVIĆ SVE ZNA: ‘Dalić ne želi biti među najplaćenijim trenerima svijeta, njegovi su kapaciteti lige petice’

Branko Ivanković, trener koji izvrsno poznaje situaciju u Saudijskoj Arabiji decidirano tvrdi da „Zlatka Dalić u ovome trenutku ne zanima ponuda bogatog Al-Ittihada. Ivanković koji je u sjajnim odnosima s Dalićem ide čak i dalje te tvrdi da je ”Dalić kapacitet za Lige petice„, te da nije prvi puta odbio ponudu iz bogate Saudijske Arabije„,..

”Uistinu, mora se znati da je nedavno Dalić mogao ići u Al-Hilal, bila je to sjajna ponuda, pravo je pitanje hoće li više ikad dobiti takvu ponudu. To znam jer bio sam tamo, poznajem ljude koji su u to bili uključeni. Ja ne mogu govoriti o brojkama, ali definitivno bi bio među najbolje plaćenim trenerima svijeta. Nije prihvatio, želi završiti ciklus s reprezentacijom s Europskim prvenstvom. No, jasno je, kad bi Dalić htio, danas bi mogao otići u Saudijsku Arabiju.

Ivanković je mišljenja da se Dalić nada da će biti ugodno iznenađenje i na Euru…

„On želi završiti svoju reprezentativnu priču s Europskim prvenstvom, naravno očekivajući ili željeći veliki rezultat. Kako to svi mi maštamo, možda i malo neobjektivno. Ali imamo pravo na nadu i optimizam. Potom tko zna, nikad kod trenera nije sigurno„…

Trener brojnih klubova koji je bio i pomoćnik Ćiri Blaževiću u reprezentaciji ima visoko mišljenje o Daliću;





”Moj je sud, Dalić treba tražiti šansu u ligi Petice. U najboljim je trenerskim godinama, ostvario je sjajne rezultate, s pravom može očekivati ponude iz elitnih prvenstava. To bi mu trebao biti put. Na Bliski istok ili Daleki istok uvijek može otići i zaraditi novac. Od Al-Ittihada nema niptq, to su samo njihove puste želje„….