Boysi u svojim najgorim trenucima ikad našli razlog za optimizam: ‘Vratio se, to mu nećemo zaboraviti’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Malo koga Dinamovi navijači toliko cijene kao što cijene Arijana Ademija. Kralj Bad Blue Boysa i to okrunjeni je Kujtim Shala. Pod okrunjenim misli se to da su mu Boysi skandirali: “Mi imamo svoga kralja, ime mu je Kujtim Shala.” Ali ako je Shala kralj Ademi je onda princ.

Ademiju titula i ne treba. Njegovo ime je mjerna jedinica koja predstavlja borbenost i žrtvu za klub. Otišao je iz Dinama jer je smatrao da ne može pomoći momčadi, a kada je shvatio da se momčad muči odlučio je raskinuti znatno bogati ugovor u Kini i vratiti se kući. Za navijače nema dileme, Ademijev povratak je najveće moguće pojačanje.

“Njegova pojava je sve. Kad ga vidite s tribine da urla, viče, motivira suigrače imaš osjećaj da bi svakog igrača napravio 50 posto boljeg. Pa dajte mu pola tribine i njega na terenu on bi s nama prije uzeo naslov nego što će Hajduk haha.” Jedno od pitanja koje se nameće trebali Ademi igrati od prve:





Napad na Hajduk

“Sve ovisi u kakvom je stanju. Ako je onaj stari normalno da treba, ali već se prošle sezone tj. na proljeće vidjelo da to više nije onaj Ademi. U svakom slučaju on će dići svlačionicu, a to je ono što je trebalo.” Drugi navijač dodaje: ” Ma mora igrati kako su ovi igrali nemre bit gori. Ali slažem se sama njegova pojava nas čini boljima, a tek kad ga Hajdukovci vide…”

Kad smo već kod Hajduka pitali smo i njihove navijače o povratku Ademija: “Taman smo mislili da smo ga se riješili i onda se vrati. Dinamo je moćniji s njim, sigurniji, a mi navijači Hajduka imamo traume od njega. On je onaj protivnik kojeg mrziš, ali ga poštuješ unatoč tomu što je najveći rival.”

Vraćamo se na Dinamovce, ali sada na njihov pogled na Hajduk: “Prvo, htio sam da Perišić dođe. Ne mogu ih slušat više koliko plaču za njim, a i bit će im slađe uzet naslov kad bi on došao. Drugo mi smo odradili loš prijelazni rok, ali ni Hajduk ne daje nego povjerenje. Kao pojačanje pokazao se samo Šarlija. Ofoe ne može više od pola sata, Djaku ima bljeskove, a ostali?”

Drugi je komentirao najveću snagu Hajduka: “Meni je onaj Pukštas čudo. Da bar igra za Dinamo. Već od prošle sezone se vidjelo da je čudesan talent, a ovu je, na našu žalost, ušao odlično. Ozlijedio se, ali kad se vrati i oni će biti jači. Jojjj zamisli vezni red Pukštas, Baturina, Mišić…”

Dinamov prijelazni rok:” Svi su očito ozlijeđeni ili promašaji. Moramo sada vidjeti Vidovića. Nadam se da može na lijevo krilo samo da ne gledamo Marina tamo. Volio bi i Drmića vidjet. Znamo svi da ima taj svoji osjećaj killera samo nikako da zaigra. ” Dinamo je u ovom prijelaznom roku doveo: Bernauera, Kaneka, Stojkovića, Kačevendu, Vidovića, Mihajiličenka te Ademija.

Konferencijska liga je sada realnost: “Pa dobro nije smak svijeta, igramo Europu i možemo osvojiti europski trofej, Na kraju krajeva Ademi je to obećao na svom odlasku. Grupa je lagana fokus će biti na HNL-u, a skupina samo poligon za nabijanje forme.”









Na kraju pitali smo oba tabora s čime bi bili zadovoljni na kraju sezone. Dinamov je vrlo jasan: “Realno dvostrukom krunom, ali ako ćemo odgovoriti čime bi bili oduševljeni onda trostrukom.” Kod Hajduka su jasno skromniji: “I titula je dosta, odmah bi je potpisao.”

Pa eto neka pobjedi bolji, a tko će plakati, a tko se veseliti saznat ćemo u svibnju 2024. Boysi su zadovoljni ovim angažmanom, u ovim teškim trenutcima za njih, dok čekaju rasplet situacije sa stotinjak uhićenih pripadnika u Ateni nakon ubojstva navijača…