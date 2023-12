Boysi su postali najmanji problem za Grke, padaju ostavke u nogometu

Grčki nogomet već je godinama izložen velikom porastu nasilja među navijačkim skupinama, a izlet BBB-a u Atenu i žalostan epilog izgubljenog života navijača AEK-a, dobro je došao Grcima da treniraju strogoću svojih zakona na Hrvatima.

Ipak to nije nimalo promijenilo sliku problema u Grčkoj, zakoni koji su među najrigoroznijim u Europi nisu dali ploda te su u Savezu odlučili kako će se sve utakmice prvenstva do 12. veljače igrati bez navijača na stadionima, uz velike mjere sigurnosti.

Iz svih tih razloga predsjednik grčke Superlige Evangelos Marinakis objavio je svoju ostavku, nakon eskalacije nasilja među nogometnim navijačima u toj zemlji.

Evangelos Marinakis has resigned as president of the Greek Super League 📤#SLGR pic.twitter.com/U99DEK4REM

— Hellas Football (@HellasFooty) December 12, 2023