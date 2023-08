Boysi otvoreno o previranjima u Dinamu: ‘Ma to je izdaja što je napravio, pa on odlazi kod Mamića u njegovu vilu’

Autor: Ivan Lukač

Loše je i to si svi moraju priznati. Dinamo je u nikad goroj situaciji. Znalo se da će biti teško nakon odlaska Mamića i Antolića. Njih dvojica bili su na čelu piramide i bili glavni u javnosti. Oni su “pili na račun” Dinama, a kada je izbio problem znali su, kako se to govorilo, “pametno okriviti nekog drugog” iako su obojica zapravo bili na funkciji koja snosi najveću odgovornost oni je nisu preuzeli, ali imali su ljude koji su to radili.

Skupštinom u ožujku u klubu je nastala totalno “zbrka”. Dario Šimić uguran je u nju jer je predstavljao navijače. Činjenica je bila tad, a činjenica je i sad da dotični iza sebe ima veliko nogometno iskustvo brojne veze, ali da nije sposoban obavljati tu funkciju u Dinamu. Jednog dana možda, ali učit se na Dinamu u trenutku kada klub doživljava povijesnu tranziciju je preopasno koliko vidimo.

Na Dinamu se nažalost uči i Igor Bišćan. Miljenik navijača u klubu je dočekan kao spasitelj i čovjek koji će kao Bjelica prije pet godina u klubu pokrenuti neku novu pozitivnu energiju, ali protiv AEK-a preplavile su ga emocije.





Mislio je i sam da ima prolaz zato i nije radio izmjenu. Paralelu možemo vući s Bilićem i Turskom 2008. Kada nas je Klasnić odveo u deliriji, Bilić je mislio da ima prolaz i u svojoj toj euforiji zaboravio je napraviti izmjenu, uvesti Leku da potroši vrijeme. Dojam je da je i Bišćan to zaboravio jer samo to je objašnjenje zašto nije uveo Perića. Kako je to Halilhodžić jednom rekao: “Ubaci, dvije lopte u teren, baci bocu, simuliraj bilo što, samo neka curi vrijeme i ritam im se razbije.”

“Baš je tmurno, ružno i sve ostalo oko Dinama. Ne može se dečkima ništa zamjerit. Odigrali su dobru utakmicu samo eto klupa je kasnila. Šteta svi smo mislili da će Bišćan biti taj koji će biti stup novog Dinama, ali nažalost došao je u krivo vrijeme. U trenutku kada se uprava bori za svoje interese, a nogomet im je u drugom planu.”

Livaković kao idol navijača

Bišćan je ispao žrtva borbe za u svečanoj loži. Izdan od strane Darija Šimića koji je rekao da bez obzira na sve ima povjerenje svih, a već par sati kasnije Bišćan je bivši i par minuta kasnije Jakirović dolazi. Dinamo je tako u tri godine “prožvakao” i “pljunuo” svoja dva trenera i dva velika Dinamovca zbog zakulisnih igri u upravi. Sada Bišćan, a prije tri godine isto se napravilo i s Igorom Jovičevićem.

Jakirović je novi trener, a navijači strahuju:

“Nema sumnje da se radi o jako dobrom treneru. Gdje god je bio pokazao je da zna što radi, ali isto tako nema sumnje da se radi o čovjeku koji je blizak Mamićima, koji je bio s njima u vili. Kaj sad to znači? Iz istog razloga nismo voljeli Čačića, a sad bi njega morali tek tako prihvatiti? Ne znam čudno je sve.”

Drugi se nadovezao:









“On je veliki Dinamovac, a voli Mamića, čudno. Meni o njemu kao karakteru govori što je napravio Rijeci. Po meni je to izdaja. Kužim zove te voljeni klub, ali kako ćeš nakon svega pogledat u oči tim igračima koje si trenirao.”

Pitali smo i o odlasku Livakovića i Šutala:

“Šutalo će nam najmanje falit. Imamo stopera, a i fino smo zaradili. Baš je igračina i sretno mu, a Livija neću komentirat dok ga ne vidim u drugom dresu.” Drugi sugovornik komentirao je kapetana: ” Idol, heroj, čudo od igrača. Najbolji golman kojeg smo ikad imali. Bilo mi je žao zbog njega i Petkovića. Vojnici kluba odigraju dvije odlične utakmice i onda se ono dogodi. Livaković je svaki gol slavio kao da je finale Lige prvaka, a ne da je Slaven ili Gorica. Ako ode bolit će kao što je bolilo za Oršu i Ademija.”









Hajduk je Dinamu pobjegao, izgledaju bolje, je li ovo Hajdukova godina: “Nadam se da nije, ali nikad bliže neće biti ove godine. Nadam se da ćemo se brzo sabrati i krenuti po obranu titule. Opet, ako ne uspijemo mi neka bilo tko uspije samo da nije Hajduk. Tko će ih slušati onako sretne ko da su prvaci galaksije.

Pred Dinamom je najteža moguća sezona. Nema dileme da će navijači biti tu uz klub. Loža se mora smiriti i dogovoriti neke stvari. Tko je glavni, tko je glavni za medije tko za transfere i još tisuću toga. Navijači su mislili da je građanski rat u Dinamu završio. Postoji strah reći nešto kontra ove uprave jer se automatski proglašeni “mamićevcem” što je bizarno.

Građanski rat je završio, ali protiv onog glavnog, sada se manji klanovi međusobno sukobljavaju na štetu kluba.