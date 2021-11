BOSANCI PRONAŠLI KRIVCA ZA NEUSPJEH! Isplivale fotografije navodnog izlaska prije odlučujuće utakmice

U Bosni i Hercegovini, osim ako ne navijate za Hrvatsku ili Srbiju, nemate se baš zbog čega radovati u ovom kvalifikacijskom ciklusu reprezentacije BiH za SP u Kataru dogodine.

Zenički debakl protiv Finske teško je prihvaćen u Bosni, a kako to bi kod naroda na ovim prostorima, morao se naći “Pedro” na kojeg će se svaliti sva krivica neuspjeha reprezentacije.

Ipak zorno je bilo već na stadionu u Bilinom polju, kada je publika izviždala Miralema Pjanića dok je ovaj izlazio s terena, a i tijekom utakmice znalo se čuti “Pjaniću napolje”, a snimku možete vidjeti OVDJE.

Izabrao BiH

Pjanić je skrivio penal, kojeg je obranio Šehić, ali je odigrao kriminalno i dobio silne zvižduke s tribina. Miralem je očigledno izgubio sav kredit i povjerenje navijača Zmajeva, a bio je toliko omiljen.

Na društvenim mrežama pojavile su se i fotografije Pjanića u noćnom izlasku, mada nije jasno je li to prije ili poslije utakmice protiv Finske.

Kada je Miralem Pjanić izabrao BiH ispred Luksemburga kao veliki talent europskog nogometa svi su ga slavili, a sada ga se baca u blato i apostrofira ga se kao glavnog krivca za posrtaj BiH, a još su toliko svježe rane iz Barcelone.

Pjanić je odigrao 103 utakmice u dresu BiH uz 15 pogodaka, a sa Zmajevima je do sada uspio da izboriti Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014.

