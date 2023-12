Bosanac odbio poslušnost i zakuhao skandal: Navijači bijesni, otkrivena pozadina priče

Šestu uzastopnu utakmicu srpski veznjak Milana Rade Krunić nije dobio priliku za igru. A imao je priliku možda zaigrati u utakmici Serie A između Milana i Sassuola (1:0 pobjeda Milana), ali je odbio poslušnost treneru Stefanu Pioliju.

Što se zapravo dogodilo? U 60. minuti utakmice na legendarnom San Siru Pioli je Krunića pozvao kako bi ušao u igru, a onda je uslijedio šok, ovaj 30-godišnji veznjak je pokazao da ne može igrati.

Pioli je želio zamijeniti Ismaela Bennacera s Krunićem, ali na kraju je u igri završio Yacine Adli. Razlog? Talijanski mediji tvrde kako se bosansko-hercegovački reprezentativac pravdao da ne može ući u igru jer ga bole leđa.

Rade Krunić refused to come on during Milan’s game yesterday, according to @DAZN_IT. He told Pioli that he has a back discomfort.

Krunić is pushing for a move to Fenerbahçe after refusing Milan’s new contract proposal. pic.twitter.com/ZXz8PEp6XB

