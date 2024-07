Bosanac je obavio nuždu prema Vatrenima pun zavisti i ljubomore, bolje da se ne javlja više

Autor: Andrija Kačić Karlin

Valjda je čovjek čekao da dođe njegovih pet minuta slave pa je grubo obavio nuždu prema hrvatskoj reprezentaciji, kritizirajući je i omalovažavajući na način koji je izgledao baš prepun zavisti, ljubomore i bijesa. Amar Osim, bosanskohercegovački trener, sin proslavljenog nogometaša i trenera Ivice, našao se komentirati hrvatsku reprezentaciju s pozicije trenera koji je osvojio dva Eura i dvije svjetske smotre.

Pritom, ismijavao se sreći koju je nekad pratila hrvatsku reprezentaciju, a uživajući u nesreći koja ju je sada snašla. S užitkom je omalovažio sve hrvatske dosege i uspjehe pokazujući neizmjerni sitniš svoje duše. Nećemo se toliko baviti likom i djelom dotičnog trenera čiji je najveći domet bilo treniranje sarajevskog Željezničara i mostarskog Veleža iz kojeg je doslovce potjeran.

To što on nastupa s pozicije Mourinha, Guardiole ili Ancelottija je tek pokazatelj njegovih neispunjenih želja i maštarija. Ovako se verbalno iživljavati nad reprezentacijom svojih susjeda, osjećajući u njegovim riječima naslađivanje i ismijavanje.

Tko je taj Amar Osim da tako priča o Vatrenima

Ne, nije Amar Osim rekao ništa što mi ne znamo ili nismo vidjeli. Uostalom, niti smo glupi niti smo nesvjesni kako nam je izgledala reprezentativna momčad. I mi smo svjesni da smo primali golove na „bizaran„ način, gledali smo igru koja je bila prespora, kao što smo i te kako zapamtili koliko smo se mučili u kvalifikacijama.

Pa, dolazimo do one stare narodne. Nije bitno što se priča već tko priča. Eh, tu je Amar Osim pao na ispitu. Pričati o sreći ili nesreći u nogometu, te biti zapravo oduševljen što je jednu momčad dohvatio splet nesretnih okolnosti pa se onda dohvatiti pametovanja nije ništa drugo nego vapaj besposlenog čovjeka koji bi sve dao da u jednom trenutka života bude netko i nešto na nekoj europskoj ili svjetskoj smotri.

Amar Osim tu neće imati sreće, baš kao ni Hrvatska na Euru. “Pa su onda Kramarić i Sučić nešto zabili na silu”, govoreći našoj utakmici protiv Albanije Amar Osim je takvom formulacijom dokazao i netrpeljivost prema našoj reprezentaciji.

Ne, nije Hrvatska ništa zabila na silu, kao niti bilo koja momčad na svijetu ikada, već Amar Osim nije mogao podnijeti što je Hrvatska uopće zabila.

I opet ponavljamo, sve što je Osim rekao o Hrvatskoj vidjeli smo i sami. Samo ni mi sami ne znamo otkud se on osjetio pozvan da se tako hvasta svojim „uspjesima„ koji nisu Dalićevima ni do nokta nožnog prsta. Amare Osimu, to je bilo toliko nisko da se ne može ni nogom šutnuti!