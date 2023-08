Borna Sosa dolazi kod bivšeg Vatrenog: Njemačku će zamijeniti Španjolskom

Prijelazni rok za europske klubove još uvijek traje, a svi koji imaju novaca, pokušavaju dovesti nove igrače u klubove prije zatvaranja tržišta.

Jedan od onih koji već dulje vremena želi promijeniti klub je i lijevi bočni Vatrenih Borna Sosa, koji bi trebao put Španjolske i to kod našeg bivšeg reprezentativca Ivana Rakitića.

Sevilla je u velikim financijskim problemima i stavila je na prodaju cijelu momčad pa je tako Marcos Acuña uskoro trebao i službeno preseliti u Nottingham Forest i tu u igru ulazi Sosa.

Understand Sevilla are now advancing in talks to sign Borna Sosa as new LB — as Marcos Acuna could leave with Aston Villa interested ⚪️🔴🇭🇷

Talks are taking place, waiting for the next steps of the LBs domino after Augustinsson joined Anderlecht. pic.twitter.com/JchCw0w4hJ

