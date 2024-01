Borjan slavio hrvatskog reprezentativca, evo što je napravio kontroverzni Kninjanin

Utrka za najboljeg nogometaša svijeta u prošloj godini završena je s priznanjem FIFA-e koje je pripalo Lionelu Messiju, a od hrvatskih igrača, ovog puta je najbolje stajao Marcelo Brozović koji je završio na 11. mjestu sa sedam bodova u biranju izbornika, kapetana reprezentacija i novinara.

Brozović je u dolasku do svojeg završnog bodovnog ‘ulova’ dobio i dva prva mjesta dvojice izbornika, od kojih je jedan blizak Hrvatskoj, sadašnji izbornik Kosova Primož Gliha, bivši slovenski reprezentativni napadač koji je igrao za Dinamo. No, tu je i jedno drugo stavljanje Brozovića na vrh, a ono je više iznenadilo.

Svoj glas za iskusnog veznog igrača Vatrenih je na prvom mjestu imao Španjolac Roberto Martinez, sadašnji izbornik Portugala, trener s bogatim iskustvom koji je ranije dugo bio na klupi belgijske reprezentacije. S Belgijcima dobro pamti i Vatrene s obzirom na to da kraj Hrvatske nije mogao dalje u skupini prvog kruga Svjetskog prvenstva preklani u Katru, u napetoj utakmici završenoj bez golova, što je za Hrvatsku značilo prolazak dalje, a za Belgiju ispadanje.

