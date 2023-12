Borili se protiv Tuđmana i Mamića, ali ovakav udarac nisu nikako mogli očekivati

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Godina koja je na izmaku neće ostati u lijepom sjećanju Bad Blue Boysima. Najvjerniji navijači Dinama imali su nekoliko događaja po kojoj će pamtiti 2023.

Onaj prvi dogodio se još u ožujku ispred Sheratona. Okupilo se tada oko 1000 Boysa koji su skandirali protiv Zdravka Mamića i ljudima bliski njemu u nadi da će konačno otići iz kluba. To se dogodilo doduše ne u punoj formi. U klubu su i dalje ostali ljudi poput Vlatke Peras i Mirka Barišića koji su godinama gledali sav kriminal koji se događa u klubu i ignorirali ga. Kratko je tu bio Antolić, ali kada je on smijenjen Peras i Barišić postali su apsolutni vladari.

BBB je obećan statut i napokon slobodni Dinamo. Sve se činilo da se ide prema demokratizaciji kluba s novim ljudima u skupštini, ali sve je zapravo bila predstava koju je režirao Barišić i još jednom dokazao kako je on gospodar u svečanoj loži Maksimirske 128., ali doći ćemo do tamo.

Borba se nastavlja

Lijepe vijesti konačno su dočekali u svibnju. Još jednom slavili su naslov svog Dinama, a onda je Zagreb eksplodirao kada je Futsal Dinamo uzeo naslov prvaka Hrvatske. Omiški Olmisum nije imao šanse u grotlu Draženovog doma koji je bio ispunjen oba puta, a pjevalo se i navijalo do dugo u noć. Futsal Dinamo je klub nastao u znak bunta protiv Zdravka Mamića. Tada te već davne 2011. jedan od glavnih suradnika Mamića navijačima je poručio: “Dinamo nije vaš klub, napravite svoj i radite što hoćete.” Nakon tih gnjusnih riječi stvoren je Futsal Dinamo koji je sada tu gdje je.

Nije bilo previše slavlja jer su si navijači Dinama počeli čupati kosu kada je krenuo prijelazni rok, a Dinamo nije radio ništa ozbiljno. Da je barem to ostao jedini problem. Astana se prošla rutinski, a onda AEK.

Što je sve bilo u Ateni zna se. Ispisane su već knjige i knjige, ali svakako je to nešto što je obilježilo BBB. U Grčkoj je bilo zatvoreno 100 njihovih pripadnika koji su bili nevini. Unatoč tomu pokazali su se još jednom kao nevjerojatno organizirana skupina koja je sposobna za velike stvari. Mnoge bi takvo nešto dotuklo, ali BBB kao grupa su samo još jače narasli.

AEK će i zbog nereda, ali i zbog načina na koji se ispalo ostati jedna bolna točka i utakmica koja će se teško pogledati i u sažetcima. Mnogi nisu ni danas iako je prošlo četiri mjeseca. Smijenjen je nakon Atene i Igor Bišćan. Miljenik navijača nije bio čovjek od povjerenja uprave i tako je Dinamo još jednog mladog trenera iskoristio i prerano mu dao otkaz.









Kada se kaže prerano prije svega se tu misli u odnosu na sve što se Jakiroviću oprostilo, a Bišćan pak ima jedan poraz na klupi Dinama, a t je od Hajduka, naravno uz ispadanje od AEK-a. Jakirović je započeo dobro, a onda je Sparta šokirala modre. Od tada do utakmice s Hajdukom na Maksimiru Dinamo nije razvio plan igre. Nema automatizme, nema jasnu ideju ni viziju prema naprijed nego sve ovisi o Petkoviću i što će on napraviti. To je veliki minus Sergeja Jakirovića. Uz sve te nedaće BBB je pogodila vijest i o smrti jednog od njihovih vođa. Kure je bio ikona tribine i čovjek koji je živio za Dinamo, a njegova prerana smrt ostavila je veliku prazninu na Sjeveru.

Vratimo se sada na Barišića koji je Boysima obećao 28 ruku u skupštini, a na kraju su dobili 25. U principu, ništa se ne mijenja Barišić ima većinu i radit će što može iako u Izvršnom odboru bi trebala biti 2 od 3 predstavnika navijača. Barišić se zapravo dokazao kao vrhunski manipulator.

Ova teška godina pokazala je snagu grupe, ali za njih se borba nastavlja. Svjesni su da klub nije sloboda dok su u klubu ljudi koji su držali ljestve Zdravu Mamića. Tek kad oni odu epitet “slobodni” dobit će puno značenje.