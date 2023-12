Borba za Vatrenog u Bundesligi se nastavlja, ali on je već odlučio

Kada su ga na početku sezone posudili Bayeru iz Leverkusena, u Bayernu nisu shvaćali kakvu grešku čine, ali već je na polovici sezone krenula priča kako Bavarci žele vratiti Josipa Stanišića u Munchen.

Stanišić se odlično snašao u novom klubu, trener Xabi Alonso sve više vjeruje našem reprezentativcu pa je krenula priča kako bi Apotekari željeli zadržati Vatrenog i nakon isteka posudbe.

Vatreni se nije neko vrijeme izjašnjavao o ovoj temi, ali je sada otkrio njegove namjere za web.de, koji se neće svidjeti njegovim trenutnim poslodavcima.

Josip Stanišić on his future beyond the summer: “I was loaned out for this season without an option. That’s why I’m going back to Bayern, of course. But you never know what will happen in the summer. I’m not even thinking about it. I’m here now, I want to do my thing here, play… pic.twitter.com/HfkODs17RZ

