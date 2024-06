Borba između Dinama i Hajduka za bivšeg Vatrenog, evo što su mu ponudili Modri

Kako smo dosta nenadano ostali lišeni velikih uzbuđenja na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, kada je Hrvatska nažalost završila natjecanje već u skupini, ne preostaje nam ništa drugo već okrenuti se domaćim nogometnim temama u HNL-u, gdje klubovi traže pojačanja za nadolazeću sezonu.

Hajduk je već napravio veliki posao dovođenjem Gennara Gattusa na mjesto trenera, a Splićani su nedavno izrazili i želju za dovođenjem bivšeg Vatrenog Diona Drena Belje i time ušli u izravan rat s Dinamom oko mladog napadača Augsburga, koji ga želi uzeti opcijom – posudbe.

Beljo je bio spominjan kao prvi odabir Dinama za napadačku poziciju još dok je u klubu bio Ante Čačić, a Dion je tada sjajno igrao prvo za Istru a onda za Osijek, no na kraju mladi napadač je završio u Bundesligi u već spomenutom Agsburgu, gdje se baš nije naigrao tijekom prošle sezone.

Dinamo have entered the race to sign Dion Drena Beljo on loan, as reported by SN.

He was their wish for a long time, but he never joined them.

Considering Bruno Petković could leave this summer, and Dinamo are looking for a striker, Beljo could be their solution. 🚨 pic.twitter.com/lh63Pjq5ap

