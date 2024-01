Bombastičan odlazak iz Hrvatske, a sad na pomolu zaokret: Čudesan Hrvat ipak je pogriješio

Zanimljivo je pratiti kada mladi igrači ostvare inozemne transfere, ali često to ne ispadne baš kao najbolji potez i nekada veliki talent polako počinje propadati, a samim time sve je dalje od vrhunskog nogometa i van pogleda reprezentacije.

Primjera u našem nogometu imamo sijaset, samo se možemo sjetiti Halilovića, Ćorića, prije Jovičevića i drugih, koji su kao mladi nogometaši napustili domicilne klubove i okušali kruh sa sedam kora.

Odlazak u europske klubove zna biti šok, a kada kao mlad igrač otiđeš ‘preko bare’ u Ameriku, sve postaje još teže, jer su kulturološke razlike ponekad nepremostive, dovoljno je vidjeti primjer onoga što se događa u Saudijskoj Arabiji.

BREAKING: Real Valladolid is reportedly in advanced negotiations to sign #LAFC winger Stipe Biuk.

(LAFC X-Com credit: @CathedralJones_ ) https://t.co/6rkjcaVF2R

— LAFC X (@LAFC_X) January 22, 2024