Bomba s Otoka: Legendarni Englez vraća Niku Kranjčara na teren

Pravu bombu odaslao je u eter legendarni engleski trener Harry Redknapp, kada je izjavio kako iz nogometne mirovine želi izvući Niku Kranjčara i vratiti ga na teren.

Naime, Redknapp je odlučio u svojoj 76. godini prihvatiti se posla u engleskom niželigašu Cwm Albionu, koji je proglašen za najgori klub na svijetu.

Cwn Albion je primio gol u svakom susretu u zadnjih 10 godina pa su odlučili za pomoć se obratiti legendarnom Harryju Redknappu, koji je odlučio prihvatiti njihov poziv i već ima plan.

Sorry Sandra, I’ve one more managerial job left in me!

I’m heading to Swansea to try turn around the fortunes of @Specsavers’ #BestWorstTeam, @CwmAlbionAFC.

It’s my toughest gig yet…

Watch the full ep here: https://t.co/4fGJ5WuWIk pic.twitter.com/tjyNncSj5f

— Harry Redknapp (@Redknapp) December 4, 2023