BOMBA S OTOKA: Imat ćemo dva Vatrena u europskom prvaku

Ivan Perišić odagnao je sve dvojbe gdje će nastaviti karijeru, barem po talijanskim medijima, iz kojih je došla informacija kako će Vatreni nastaviti karijeru u Chelseaju.

Inter i Ivan imali su mogućnost riješiti njegov ostanak u crno-plavom dresu, no čelnici Intera nisu željeli dati traženi iznos plače našem igraču, koji se na kraju odlučio za odlazak sa San Sira, nakon što je Interu donio naslov u Kupu.

No niti to nije bilo dovoljno vlasnicima još uvijek prvaka Italije, već su odugovlačili s ugovorom i Ivan je prihvatio ponudu Europskih prvaka.

Dolazi Kovačiću

Tako je nakon prodaje Chelseaja prva akvizicija koju je klub napravio u post Abramovič eri dovođenje hrvatskog reprezentativca među Bluese.

“Perišić je sve dogovorio s Chelseajem. Ostale su samo formalnosti, ali ako Hrvat ne potpiše za Plavce vidjeli bismo senzacionalan obrat”, piše novinar Sandro Sabatini.

Inače za Perišića interes su pokazali i Newcastle, Manchester United i Roma, ali očito je zov Londona bio najjači.

