‘Bomba’ s Maksimira: Marko Pjaca vraća se u Dinamo, evo koliko će Modri platiti zvijezdu

Ono o čemu se pričalo od kraja hrvatskog prvenstva napokon je dobilo i svoju potvrdu, naime Marko Pjaca je na liječničkim pregledima i priključit će se Dinamu početkom priprema za nadolazeću sezonu.

Dinamo je očito požurio priključiti Pjacu odmah nakon povratka Vatrenih s Europskog prvenstva, a kako se to dogodilo ranije nego očekivano, cijeli transfer će se očito realizirati tijekom današnjeg ili sutrašnjeg dana.

Rijeka će na transferu Marka Pjace od Dinama inkasirati milijun i pol eura, a povratak krilnog napadača u Dinamo nakon osam godina velika je stvar za sve koji su sudjelovali u realizaciji tog posla, a i za navijače, koji će s pravom očekivati velike partije od Vatrenog.

According to Germanijak, Marko Pjaca is getting closer to returning to Dinamo.

Contacts between Dinamo and Pjaca have intensified recently. Now that the season has ended, they are expected to become more concrete.

More to follow. 🚨 pic.twitter.com/Z5sr9QtLIc

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) May 27, 2024