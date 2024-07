‘Bomba’ s Maksimira, Dinamo se bori za velikog talenta

Vodeći hrvatski klubovi u ranoj fazi priprema obavljaju posao na terenu, no radi se i u klupskim uredima. Na Maksimiru, ovih dana se u fokusu našao veliki talent iz Kolumbije, 20-godišnji krilni igrač Juan Cordoba, za kojeg su zagrebački Plavi zagrizli u potrazi za novim pojačanjem.

Cordoba igra na poziciji desnog krila, kao i Marin Šotiček, 19-godišnjak iz Lokomotive kojeg su na Maksimiru željeli dovesti, no to se nije ostvarilo. Za mladog Kolumbijca, dolazak u Dinamo donio bi novo iskustvo u karijeri, u kojoj je do sada igrao samo u svojoj domovini.

Kolumbijski krilni igrač je član Deportiva iz Calija. Prošle sezone imao je 19 nastupa u kolumbijskom prvenstvu, sa šest golova i dvije asistencije u ligaškim utakmicama. U Kolumbiji je na glasu kao veliki talent, a vrijednost na nogometnom tržištu je 1,2 milijuna eura, po podatku Transfermarkta.

JUAN CORDOBA TO DINAMO?

The Modri needed a new option on the wing after the deal with Šotiček fell through, and they’ve found the 20-year-old Colombian!

Cordoba is very close to joining Dinamo, as his agent wants this move to happen as soon as possible.#Cordoba #Dinamo #Cali pic.twitter.com/eJ13Dm2TUT

