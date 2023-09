Bomba s Maksimira: Dinamo blizu potpisivanja najvećeg pojačanja ovog ljeta, klubovi se dogovorili

Kronična boljka Dinama već godinama je pozicija lijevog bočnog igrača, na kojoj su se okušali mnogi, ali na kraju uvijek tamo završi, po zadnjem, Robert Ljubičić.

Ipak pod Sergejem Jakirovićem Dinamo se trznuo i pod kraj prijelaznog roka odlučili su na deficitarnu poziciju dovesti Brazilca Iaga iz Augsburga, pišu Sportske novosti.

Brazilac po Transfermarktu vrijedi pet i pol milijuna eura, a kako doznaje SN, 26-godišnji Iago je vrlo blizu potpisa s Dinamom.

Čeka se odluka igrača

Klubovi su se već navodno dogovorili oko detalja transfera i odštete, a posao još nije gotov jer se čeka odluka igrača, a ako sve bude išlo prema planu transfer bi trebao biti završen najkasnije do sutra, kada završava prijelazni rok u HNL-u.

IAGO TO DINAMO?

Dinamo has now gotten linked with the Augsburg left-back. He’s played just under 80 games in the Bundesliga and would be a massive signing.

Reportedly everything is agreed between the two clubs, only thing missing is the player’s agreement.#Augsburg #Dinamo pic.twitter.com/4FVu1BwZvZ

— Croatian Footbalhttps://www.dnevno.hr/sport/neki-kazu-da-je-hajdukovac-dalic-pogurao-transfer-livakovica-iz-dinama-samo-s-jednim-ciljem-2214022/l (@CroatiaFooty) September 7, 2023