BOMBA S KOSOVA; NOVI KANDIDAT ZA KLUPU REPREZENTACIJE! Stiže li nogometna legenda u Kosovo?

Nogometna reprezentacija Kosova ostala je bez izbornika, a već nekoliko dana traje potraga, kako tamošnjeg saveza, tako i medija. Isplivalo je jedno spektakularno ime koje bi moglo sjesti na klupu Kosova.

Spominjao se veliki Felix Magath, a sada su mediji plasirali vijest kako bi novi izbornik Kosova mogao postati – Roberto Carlos! Bio bi to njegov prvi angažman nakon čak šest godina pauze.

Posljednji klub koji je vodio legendarni Brazilac bio je Delhy Dynamosu iz Indije, još 2015. godine.

Kosovski mediji prenose kako su pregovori u tijeku, a sam Carlos bi se volio vratiti ulozi izbornika ili trenera. S druge strane, navijači Kosova nisu oduševljeni jer smatraju da Carlos nema dovoljno iskustva da preporodi reprezentaciju Kosova.

