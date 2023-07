‘Bomba’ od ponude na Maksimiru, pada i rekord? Bivši europski prvaci bore se za Vatrenog

Autor: Ivor Krapac

Dinamo je uoči početka sezone i dalje zaokupljen interesom koji vlada za hrvatske reprezentativce u dresu momčadi koju vodi Igor Bišćan, a među onima za koje se interes ‘zapalio’ posljednjih dana, Luka Ivanušec postao je zanimljiv zbog želje koja za njegovo dovođenje vlada u Nizozemskoj, u tamošnjem velikanu Feyenoordu.

Klub iz Rotterdama, bivši europski prvak, nema pritom samo želju, već šalje i svoje ponude zagrebačkim Plavima. U toj navali, nizozemski portal 1908.nl tvrdi da je jedna ponuda bombastična jer bi s njom trebao pasti klupski rekord koji bi Feyenoord imao za dovođenje jednog igrača.

Što to znači, govori podatak da je dosadašnji rekord kluba iz Rotterdama u iznosu od 8,3 milijuna eura, po podatku Transfermarkta. Feyenoord je taj novac lani u kolovozu izdvojio za dovođenje slovačkog stopera Davida Hancka iz praške Sparte.





Puno milijuna u igri

Sudeći po tom podatku, silni milijuni su u igri za Ivanušeca i njegov mogući odlazak u Feyenoord, a nizozemski 1908.nl tvrdi da je posao blizu realizacije. Ako je doista tako, treba vidjeti koliko bi točno Dinamo dobio.

Jedna nizozemska ponuda ranije nije prošla, navodno u iznosu od sedam milijuna eura, a poslije toga, Feyenoord bi u novom naletu morao srušiti i vlastiti klupski rekord za izdvojeni novac za odštetu drugom klubu.

Ivanušecu ugovor s Dinamom traje do ljeta 2026. i s obzirom na to, za zagrebačke Plave nema toliko puno pritiska kao u slučaju Brune Petkovića i Dominika Livakovića. Podsjetimo, njihovi ugovori traju do ljeta iduće godine i Dinamu prijeti da iz kluba odu kao slobodni igrači.

U slučaju Ivanušeca, pregovaračka pozicija zagrebačkih Plavih je jača, a jak argument za traženje puno novca je i učinak koji je 24-godišnji hrvatski reprezentativac imao u drugom dijelu protekle sezone.

Bio u velikom naletu

Nakon što je zbog pada forme neko vrijeme bio izvan kruga kandidata Zlatka Dalića i nije bio s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu u Katru, Ivanušec je poslije te propuštene prilike da se kući vrati sa svjetskom broncom dobio dodatni motiv i u dresu Dinama je u drugoj polovici sezone bio odličan.

Poslije dizanja u formi, u ligaškim utakmicama odigranima ove godine imao je 10 golova i jednu asistenciju, a sveukupni učinak u svim natjecanjima u sezoni bio je na 13 golova i pet asistencija u 47 odigranih utakmica.









Ono što je Ivanušec pokazao u dresu Dinama bila mu je preporuka za povratak u reprezentaciju, s nedavnim nastupom na završnom turniru Lige nacija upravo u Rotterdamu, a iz tog grada sada dolazi i jako zanimanje za njegovo dovođenje u klupski dres tamošnjeg velikana.

U Dinamu se bore za što više novca, kako u slučaju Ivanušeca, tako i s drugim Vatrenima koji bi mogli otići drugdje, no tu je i želja da sve glavne adute zadrže barem u dijelu europskih kvalifikacija koje uskoro počinju u drugom pretkolu Lige prvaka.

Dinamo će u tom pretkolu dočekati boljeg iz ogleda u kojem se sastaju kazahstanska Astana i gruzijski Dinamo Tbilisi. Prva utakmica drugog pretkola bit će odigrana u Zagrebu, na travnjaku Maksimira, u utorak 25. srpnja u 20 sati, a uzvrat je na rasporedu tjedan kasnije kada će Plavi biti u gostima.