‘Bomba’ na Maksimiru, Vatreni nisu zaslužili da im se ovako okrenu leđa

Hrvatska je u teškoj situaciji u borbi za Euro kojem je dogodine domaćin Njemačka, s dijelom razloga u slaboj predstavi protiv Turaka i Velšana na terenu, ali razlozi za neugodnu situaciju nalaze se i drugdje. Bliži se velika utakmica, u kojoj će Vatreni protiv Armenije završiti svoj put u kvalifikacijskoj skupini i tražiti priliku za odlazak na novo veliko natjecanje, a prije tog ogleda na Maksimiru, stanje nije idealno s obzirom na to, barem za sada, nema velike navale navijača za raspoložive ulaznice.

Njih u prodaji ima u smanjenom broju. Podsjetimo, razlog leži u kazni koju je Hrvatski nogometni savez nedavno dobio zbog ustaških pjesama i drugih iskaza diskriminacije za vrijeme nedavne utakmice protiv Turske u Osijeku, a unatoč tom zatvorenom dijelu tribina za 6.000 ljudi, u osam dana od početka prodaje još nije bio popunjen raspoloživi kapacitet na sjevernoj tribini Maksimira. Nema navale kakva je, primjerice, trajala uoči susreta s Turcima na travnjaku osječke Opus Arene jer su raspoložive ulaznice tada ‘planule’ u nekoliko minuta od početka prodaje, a takva slika sa sobom vuče i baš tužnu sliku u kojoj prijeti mlaka atmosfera s tribina dok će Vatrenima protiv Armenaca trebati totalni napad.

Hrvatska sa svim svojim uspjesima nije zaslužila da ju se dočeka mlako, bez obzira na posljednje dvije utakmice koje su donijele teške udarce protiv Turske i Walesa. Dolazak zime i dani u kojima je sve više kiše možda također ostavljaju trag iako će Vatrenima baš sada trebati najveća podrška jer nema drugog izbora osim pobjede u borbi za Euro.

Hrvatski nogometni savez je u srpnju objavio da će Maksimir biti domaćin završne utakmice u skupini, a sada u situaciji u kojoj je utakmica protiv Armenije jako bitna i za nju nema velike navale, takav izbor podiže još više obrva s obzirom na to da je odabir mogao biti i Poljud na kojem bi slika najvjerojatnije bila drugačija. Važno je pritom i kako stadion izgleda, u kakvom okruženju reprezentativci rade dok se pripremaju za utakmicu, a maksimirsko stanje je tu nepromijenjeno u pozitivnom smislu u odnosu za prošlu domaću utakmicu reprezentacije na istom mjestu.

Od nje je prošlo već više od godinu dana. Hrvatska je na travnjaku Maksimira igrala lani u rujnu i s 2:1 svladala Dansku u svojoj borbi za odlazak na završni turnir europske Lige nacija, a u međuvremenu, igralo se drugdje. U ovim kvalifikacijama su gradovi domaćini bili Split, Rijeka i Osijek, a sada se taj krug zaokružuje Zagrebom u kojem su se utakmice prorijedile zbog propadanja maksimirskog stadiona.

Slika će biti otužna zbog kazne i zbog nedostatka jagme za ulaznicama, no treba se vratiti i na dio problema koji opterećuje Hrvatsku. Maksimir trenutno jednostavno nije dovoljno dobar za domaćinstvo velikih utakmica, a s obzirom na važnost, ogled s Armenijom može se smjestiti u tu kategoriju – iako će mnogi odmahnuti rukom na kvalitetu protivnika.

Hrvatska se prvi put u 14 mjeseci vraća na mjesto koje je bilo pozornica za velike stvari, poput povijesne prve utakmice protiv SAD-a u listopadu 1990., još prije nego je Hrvatska službeno postala samostalna. Bilo je i drugih velikih predstava, bilo je i velikih pobjeda, bez nesreća kakve su se češće povezivale s Poljudom, no sada se živi sa situacijom da Maksimir ipak nije najbolji izbor zbog stanja koje se ne popravlja već godinama.

Protiv Armenije, tu je nada da će se prodati sve utakmice za maksimirski Sjever, ali i da će s mjesta koja nisu za slobodnu prodaju pomoći glasovi djece koja će organizirano biti dovedena na utakmicu, s obzirom na to da pravila Uefe dopuštaju njihov dolazak. Ipak, igra se na stadionu koji odbija ljude, koji za veliki izazov za Vatrene nije dovoljno dobar, a to je situacija od koje se sada više ne može pobjeći.

Postoji razlog zašto su se utakmice Vatrenih na Maksimiru toliko prorijedile. Od susreta s Danskom koji je lani u rujnu donio pobjedu u Ligi nacija, Hrvatska se na maksimirski travnjak nije vraćala, a prije toga, prethodni nastup dogodio se u listopadu 2020. s porazom od Francuske također u Ligi nacija, oko pola godine nakon što je stadion bio dodatno narušen potresom u Zagrebu, zbog čega je zbog sigurnosti zatvorena istočna tribina.

Najgori stadion u Europi – tako Maksimir sada zovu mnogi koji su ga vidjeli, a to je slika koja pogađa i hrvatsku reprezentaciju.

The worst stadium in Europe UCL for sure is Maksimir in Zagreb @gnkdinamo also it is Croatian national stadium (2nd in Russia and 3rd in Qatar). After the earthquake few years ago east side of it is out of function 🙈 pic.twitter.com/QscI7ALo9p

— noster90 (@noster901) December 25, 2022