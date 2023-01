‘BOMBA’ NA MAKSIMIRU, ORŠIĆ ODLAZI!? Milijunska ponuda za Mislava s Otoka, a Dinamo će ga pustiti samo iz jednog razloga

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Kako je bilo i za očekivati Dani Olmo postao je tražen nakon odličnog SP, a ista stvar događa se i Mislavu Oršiću. Nekadašnji suigrači mogli bi Dinamu donijeti veliki iznos u blagajni.

Izvori bliski Leipzigu pišu da je Manchester United poslao ponudu za Olma. Španjolski medij navodi kako se radi o ponudi koja iznosi oko 60 milijuna eura.

Hrvatski prvak je Olma prodao u Leipzig s ugovornom klauzulom prema kojoj ima pravo na 20% sljedećeg transfera. Leipzig je dosad Dinamu računajući bonuse platio između 25 i 30 milijuna eura za španjolskog ofenzivca.





Nova ponuda za Oršića

Početkom prošle godine Dinamo je na stolu imao ponudu Burnleya za Oršića, a Varreni se na to samo zahvalio i potpisao novi ugovor s Dinamom. Sada je stigla nova.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Dani Olmo (@daniolmo7)









Stigla je ponuda iz Premiershipa od 8 milijuna eura. Oršić je u klubu 2018. te je postao legenda kluba i miljenik navijača te je veliko pitanje želi li otići s 30 godina na leđima.

“Isto tako, naši izvori kazuju da će Dinamo vjerojatno pristati na tu ponudu i to iz razloga što će biti korektan prema svom velikom napadaču. Naime, Oršić je već mogao otići iz Dinama, dva puta je bio na pragu Engleske (Birmingham, Burnley), ali oba puta je ostao u plavom domu, a u međuvremenu je produžio ugovor do 2026. godine uz mnogo bolje financijske uvjete. Bila mu je to svojevrsna nagrada što na koncu nije otišao u Burnley, što je pristao ostati u plavom klubu. “, pišu Sportske novosti.

Dinamo ove zime još nikog nije prodao. Najviše se pričalo o Šutalu i Livakoviću, a Dinamo se želi riješiti i Emrelija. Klub su napustili Marin i Dilaver te su obojica završili u Rijeci.