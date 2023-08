Bomba iz Splita: Hajduk dovodi kapetana Osijeka u milijunskom transferu

Najdulja trakavica ljetnog prijelaznog roka, barem što se tiče HNL igrača, dobila je napokon svoj epilog, a bivši kapetan Osijeka Mihael Žeper dolazi u Hajduk, donose SN.

Kako se doznaje, Osijek i Hajduk dogovorili su prelazak Žepera za odštetu od milijun eura uz dodatne bonuse, a prevagnula je sigurno i želja igrača za odlazak put Splita.

Iako je bilo govora kako Osijek ne želi prodavati Žepera u domaći klub, spominjala se opcija Turske, ipak na kraju veznjak dolazi na Poljud.

💥BOOOM!💥

More news about Zaper! @hajduk sent yesterday their 3rd offer for Mihael Zaper, @nkosijek accepted! Zaper now has two offers on the table – @Samsunspor and @hajduk. Now we wait for his decision, even though it’s clear what he wants…

MORE⬇️https://t.co/7pOF36UU1U

— Ižak Ante Sučić (@IASucic) August 31, 2023