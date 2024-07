Bomba iz Španjolske: Objektivi uhvatili hrvatskog menadžera u akciji oko milijunskog transfera

Autor: GIŠ

Nema mira oko transfera Danija Olma, kojeg se seljaka od Saudijske Arabije do Manchester Cityja, no čini se kako su sve to priče, jer su Španjolci u Barceloni na djelu uhvatili menadžera igrača RB Leipziga Andya Baru.

Kako doznaje poznati španjolski novinar Gerard Romero, Barcelona i zastupnici Danija Olma razgovarali su puna dva i pol sata, što bi u konačnici moglo značiti povratak Olma na Camp Nou.

Tako je Romero otkrio kako su menadžeri Danija Olma, Andy Bara i Juanmo Lopez, trenutno u Barceloni i da su se sastali s Decom, a vijesti iz Barcelone željno osluškuju i u Dinamu, kojem ide dvadeset posto transfera.

💣 INFORMA @JijantesFC Deco se ha reunido este mediodía en Barcelona con Juanma López y Andy Bara, agentes de Dani Olmo. Reunión de dos horas y media para negociar la posible incorporación del jugador del Leipzig al Barça. [🎥: @monfortcarlos, @juliclaramunt y @lluis7bou] pic.twitter.com/8nJ2KtqwSQ





— Jijantes FC (@JijantesFC) July 24, 2024

Dugi pregovori









“Imam dvije nove informacije. Prva je da je Pau Víctor u ovim trenucima u prostorijama kluba zajedno s članovima svoje obitelji i menadžerom. On zvanično prelazi u Barcelonu iz Girone, nakon što je prošlu sezonu proveo na posudbi u Barci B s tim da bi on sada trebao potpisati za prvi tim”, počeo je Romero pa otkrio:

“U jednom restoranu u Barceloni danas je Deco imao sastanak na kojem su još bili Andy Bara i Juanmo Lopez koji su menadžeri Danija Olma. Posjedujemo i videozapise kao dokaz. Sastanak je trajao dva i pol sata, a razgovaralo se o Danijevom transferu u Barcu”, navodi Romero i dodaje:

“Ono što je važno naglasiti je kako ovo uopće ne utječe na transfer Nica Willimsa iz Athletica u Barcelonu. To su dva odvojena transfera na kojima se aktivno radi, te Barcelona ima novac da to i ostvari”. Ukoliko dođe do dogovora očekuje se da će Barcelona platiti Olma oko 60 milijuna eura uključujući dodatne bonuse.