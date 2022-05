BOMBA IZ OSIJEKA: Talijani i Nijemci žele mladu zvijezdu prije Dinama

Transferi na relaciji Zagreb Osijek i obrnuto uvijek su išli dosta glatko, a samo moramo podsjetiti na odlazak Bočkaja u Dinamo i prelazak Leovca u Osijek.

Sada Dinamo po pisanju SN-a ima novu želju koja igra u Gradskom vrtu, a za mladog veznog igrača glavnog konkurenta za ovogodišnji naslov Bjelica traži oko 60 milijuna kuna, dok Modri ipak nude manje.

Tako bi Mihael Žaper po nekim najavama završiti u Dinamu koji ga je već i prije želio dovesti, no sve ponude uredno su odbijali iz slavonskog prvoligaša.

Ponude iz inozemstva

No po najavama menadžera nogometaša postoje naznake kako bi dvadesetdvogodišnjak mogao i van granica Lijepe naše.

“Dinamo je iskorak za svakog igrača, međutim, za Žapera imamo ponude iz inozemstva, primjerice, iz Italije i Njemačke, a svaki strani klub zna da bi ga iz Dinama morao dovesti za višu odštetu, stoga očekujem da će Žapera ipak pokušati dovesti odmah iz Osijeka”, izjavio je Andy Bara.

Izgleda kako je ovo zadnja sezona Žapera u Osijeku, pošto je dobro poznata Bjeličina politika kako nikog neće sprječavati ako želi otići iz bijelo plavih.

🇭🇷 | Mihael Zaper – CM

The 22 year old has been influential in leading Osijek to their best ever position in the Croatia top flight.





He plays as an anchor with a vast range of passing but will also join attacks.

This season he's created eight goals from the heart of the pitch. pic.twitter.com/GkbI6xJoBe

— Everything Celtic (@aboutceltic) May 9, 2021