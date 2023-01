BOMBA IZ LONDONA: Dolazi ‘nemoralna ponuda’ za Joška Gvardiola

Iako je Joško Gvardiol produljio ugovor s Red Bull Leipzigom i time dao indirektno do znanja kako namjerava ostati u Njemačkoj još neko vrijeme, ples velikih klubova oko vatrenog ne prestaje.

Chelsea je bio poslao ponudu od 80 milijuna eura, koja je bez razmišljanja odbijena od strane Leipziga, a u redu čekaju još Real i Manchester City, koji bi rado vidjeli Joška u svojim redovima, no sada se pojavio i Tottenham.

Naime, klub Ivana Perišića izgleda da je spreman platiti oko 110 milijuna eura za usluge Joška Gvardiola, što je cifra koja aktivira otkupnu klauzulu za mladog braniča Vatrenih, piše FourFourTwo.

