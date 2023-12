Bolnica u Madridu, Ancelotti sada jedva čeka povratak Modrića

Ral Madrid se pred kraj jesenskog dijela prvenstva i Lige prvaka našao u dosta nezavidnoj situaciji, iako je u stilu prošao kroz skupinu Lige prvaka, dok u prvenstvu dijeli prvo mjesto s Gironom.

Naime, nakon što je potvrđeno kako je Dani Carvajal u subotu ozlijedio list lijeve noge, broj ozlijeđenih igrača Reala popeo se čak na sedmoricu igrača na koje ne može računati Carlo Ancelotti.

Iz tog razloga je otkaz dobio liječnik Reala Niko Mihić, koji će ipak nastaviti raditi u liječničkoj službi kluba iz Madrida, samo na drugoj funkciji u liječničkom timu Los Blancosa.

🚨 OFFICIAL : Dani Carvajal has been diagnosed with an injury to the soleus muscle of his left leg. pic.twitter.com/8Ss0KIvNyw

— Real Madrid Xtra (@RealMadridXtra) December 4, 2023