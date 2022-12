BOLESNI ĆIRO DOČEKAO VATRENE! Legendi je bilo teško, ali morao je doći i pozdraviti junake…

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Među desecima tisuća hrvatskih navijača i nogometnih zaljubljenika koji su došli dočekati Vatrene na povratku sa Svjetskog prvenstva u Katru, bio je i Miroslav Blažević, koji je s velikom generacijom hrvatske reprezentacije slavio prvu broncu Vatrenih na nekom SP-u, 1998. u Francuskoj.

Legendarni Ćiro bori se s teškom bolešću, borba je vrlo teška, ali izašao je na doček u središtu Zagreba uz podršku koju je imao u svojoj pratnji.

Hod je bio težak, ali legenda se nije dala, Ćiro je morao biti sa Zlatkom Dalićem i s igračima u čijem je uspjehu uživao prateći utakmice iz Katra – s posebnom posvetom koju mu je Dalić dao na završetku turnira, nakon pobjede nad Marokom u utakmici za treće mjesto.





Veliko priznanje

Zlatko Dalić odao je legendarnom bivšem hrvatskom izborniku veliko priznanje govoreći da će Ćirin uspjeh uvijek ostati poseban i jedinstven. Dalić je kazao da to ne bio promijenilo niti pet medalja ako ih on sam uspije osvojiti, nakon što je sadašnji izbornik došao do svoje druge na SP-u, četiri i pol godine poslije srebra u Rusiji.

“Ćiro Blažević je trener svih trenera. Šefe, ovo je za vas!”, bila je Dalićeva posveta nakon utakmice za treće mjesto u Katru, a Blažević je tim riječima bio počašćen.

Odužio se izlaskom na doček u hladnoj hrvatskoj večeri, iako je bolest teška, a težak je i hod legende…

Ranije ovog tjedna, Blažević je o svojem zdravlju pričao tijekom primanja nagrade koja nosi ime slavnog golmana Vladimira Beare, s priznanjem koje se dodjeljuje zbog doprinosa razvoju sportske kulture i društvene tolerancije.

Tom prilikom, legendarni Ćiro bio je počašćen što je dobio nagradu, a u govoru na dodjeli približio je koliko je teško.

“Bojim se da je ovo zadnja nagrada koju ću dobiti u životu. Bojim se da je ovo i moj zadnji govor koji ću održati pred ovako eminentnim skupom, moj kraj se bliži. Ipak, skupio sam snage doći ovamo, jer ovo je velika nagrada”, rekao je legendarni hrvatski trener.