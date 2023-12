Bokšić komentirao Hajduk: ‘To je stil života, Livaja je čarobnjak, a Karoglan ima nešto kao i Ancelotti’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Jedan od najboljih napadača 90-tih te čovjek koji je postavio definiciju modernog napadača, legendarni Alen “Boka” Bokšić dao je veliki intervju za Hajdukov magazin “Planet Hajduk.”

Makaranin je u Hajduku upisao svoj seniorski debi krajem osamdesetih, a 1991. je golom protiv europskog prvaka Crvene zvezde Hajduku donio posljednji trofej Kupa maršala Tita. Karijera ga je poslije odvela u: Cannes, Marseille, s kojim je osvojio Ligu prvaka, Lazio, Juventus i Middlesbrough.

Miljenik je navijača, a ozljede su ga sputavale da napravi još i veću karijeru pa tako i da uzme broncu 1998. Za magazin je pričao o Hajduku i situaciji u kojoj je danas.

Sve pohvale

“Livaja je čarobnjak i mađioničar, drugačiji igrač od mene. Meni je trebala momčad koja bi me izbacila. On je individualac, on je taj koji jednim potezom riješi utakmicu, ja to nisam mogao bez pomoći momčadi. On to radi u kontinuitetu, doslovno svaku utakmicu ili zabije gol ili asistira. Ja se iskreno ne sjećam igrača koji ima takav kontinuitet kao što ga ima on. Svakome se dogodi da ima jedan loš period, u njega je to zaista rijetkost” komentirao je tako sjajnog napadača “bilih.”

Komentirao je i Mislava Karoglana: “Moram pohvaliti trenera Karoglana, kada god sam prije par godina pričao s nekim tko prati što se radi u Akademiji, svi su govorili o njemu kao najperspektivnijem treneru. Svi su ga hvalili, nitko nije lošu riječ o njemu rekao. I pokazao je da ima ono nešto. Mislim da, osim neupitnog znanja, ima izraženu socijalnu inteligenciju i dobar odnos s igračima, a to je vrlo bitan segment tog posla. Tu je umjetnik Carlo Ancelotti, on ima taj ‘man management’. Igrači vole kad držiš do njih, to paše svakome i daje ti bolju motivaciju. On evidentno to ima i jako dobro vlada situacijom.”

Komentirao je i svoju izjavu “igrao sam za Hajduk i još neke klubove”: “Na koncu to je sve skupa istina. Specifičnost Hajduka je da ga voliš jer ti znači u životu. I to je razlika u odnosu na klubove u kojima sam igrao. Kao dijete si sanjao da igraš na Poljudu, pred punim stadionom, da zabiješ gol u ključnim utakmicama. Hajduk nije samo momčad, to je stil života koji obilježava svakoga, jako bitan je dio života i svakodnevnice svih ljudi kojima znači.”









Za kraj je komentirao pobjedu protiv Zvezde 1991.: “Uvijek se priča o tom osvojenom Kupu 1991. godine, a zaboravlja se finale Kupa protiv Zvezde godinu prije gdje smo mi odigrali puno bolju utakmicu, ali smo nažalost izgubili. Možda smo i te godine zaslužili dobiti, ali pamti se samo ovo. Meni je krivo kada se priča samo o tom golu, ja sam ga dao, ali momčad je zaslužna za osvajanje. Ne volim kada se mene posebno ističe.”