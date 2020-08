BOJI SE LOPOVA! Slavni trener za psa iskeširao 20.000 funti

U posljednje vrijeme nogometaši su često meta lopova, pa se većina njih odlučuje za kupnju psa čuvara.

Posljednji u nizu koji se odlučio na taj potez je trener Arsenala Mikel Arteta.

Arteta je za nizozemskog ovčara platio pomalo nevjerojatnih 20.000 funti.

Arteta očito ne želi biti žrtva lopova kao što je nedavno bio njegov susjed, a inače nogometaš Tottenhama, Dele Alli.

Mikel Arteta buys £20,000 guard dog after series of raids on Prem stars houses https://t.co/V9RkOhfNf0

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 5, 2020