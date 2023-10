Bogataš doveo hrvatskog reprezentativca i ‘pola Jugoslavije’, sad bi trošio i na Balkanu

Nakon što je ovoljetni prijelazni rok u samoj završnici donio promjenu sredine za Dominika Livakovića, s odlaskom hrvatskog reprezentativnog golmana iz Dinama u turski Fenerbahče, sada se u Turskoj spominje o novim planovima koje ima čelnik istanbulskog kluba, poslovni čovjek Ali Koc, čije se bogatstvo procjenjuje na milijardu američkih dolara.

Koc je na čelu Fenerbahčea unatrag pet godina, a novi planovi o kojima se piše u Turskoj povezani su s kupnjom drugog kluba, i to na Balkanu.

Do sada, turski bogataš je sa svojim ulaganjima u Fenerbahčeu okupio ‘pola Jugoslavije’ u momčadi turskog kluba. Ovog ljeta su došli srpski reprezentativni kapetan Dušan Tadić i godinama najveća zvijezda nogometa u BiH, Edin Džeko. Već duže je u dresu istanbulskog kluba i Slovenac Miha Zajc, a od svih njih, u Turskoj tvrde da Tadić i Džeko imaju ulogu i u novim planovima.

Portal Fotospor objavio je da je bogati gazda Fenerbahčea u kontaktu sa srpskom i bosanskohercegovačkom nogometnom zvijezdom oko klubova koji bi bili u igri za ulaganje. Tadić i Džeko pomažu svojim savjetima, kako tvrde Turci, a u kojem smjeru ide ovo ‘ispitivanje terena’, za sada se ne zna s obzirom na to da imena klubova za potencijalno ulaganje nisu došla u javnost.

O tome traju nagađanja.

Ali Koç will buy a club from Balkans. He talked with Dzeko and Tadic. They recommended 2 clubs to him pic.twitter.com/jMhu7XXcKk

— TheTurkishLad 🇹🇷 (@TheTurkishLad) October 4, 2023