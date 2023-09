Boca i lake žene uništile su Modrićevog prijatelja, tužan kraj velikog nogometnog talenta

Koja je najbolja formula za propast mladog nogometaša? Pa na to svatko zna već odgovor, veliki ugovor, koji nakon toga mladića vodi u noćni život i sve ono što on pruža, a tu su nažalost i ozljede.

Jedan takav primjer je i bivši suigrač Luke Modrića Giovanni dos Santos, koji je odlučio u 34. godini završiti karijeru, u kojoj je bio uspoređivan s Messijem kao proizvod poznate Barcelonine škole nogometa.

Početak u Barci bio je kao iz snova, s 19 godina zabio je hat-trick, ali noćni život, alkohol i lake žene odnijele su ga u krivom smjeru.

Giovanni dos santos, Leo Messi, and Bojan Krkic. 3 amazing talents coming from la masía deemed to be the future of Barca. Fast forward 15 years only 1 of them made it. pic.twitter.com/5hxyvsBY2r

