BOCA GA UVALILA U PROBLEME: Žena teško optužila poznatog nogometaša, ali onda preokret…

Joey Barton, nekadašnji dugogodišnji uspješni engleski nogometaš, najpoznatiji po nastupima u dresu Manchester Cityja, a kasnije i Newcastle Uniteda, tijekom karijere znao je pokazivati svoju teško ukrotivu narav, a jedna slična priča prati ga i sada, dok više ne igra.

Danas 39-godišnjak, Barton je usred spora sa svojom suprugom Georgijom, koja ga je prvotno optužila za tjelesni napad, no kako donose mediji u Engleskoj, uključujući i BBC, slučaj pred sudom je sada u zastoju.

Razlog leži u pismu koje je Georgia Barton poslala tužiteljima, s riječima da su se njezine ozljede dogodile slučajno, dok su u svađi sa suprugom reagirali prijatelji, a ne napadom poznatog bivšeg premierligaškog nogometaša.

Stvari su izmaknule kontroli zbog alkohola, piše igračeva supruga u svojem pismu. Kako tvrdi, pilo se puno, četiri do pet boca vina, a problemi s alkoholom za Bartona nisu novost jer je o tome ranije već pričao javno. Događali su se i incidenti, poput onog s tadašnjim klupskim kolegom Ousmaneom Dabom u Manchester Cityju, zbog čega je zaslužio četiri mjeseca dugu uvjetnu zatvorsku kaznu. Priča koja sada traje samo je novo poglavlje na problematičnom putu bivšeg nogometaša.

