BOBANU USKORO OTKAZ U MILANU? Talijanska Gazzeta tvrdi ‘Si, prego’

D’Argtanan hrvatskog nogometa i kapetan slavne generacije koja je 1998. osvojila povijesnu broncu na SP-u u Francuskoj, na izlaznim je vratima kluba s kojim je u nekoliko navrata osvojio Calcio i Ligu prvaka, zajedno sa svojim bivšim suigračim iz kluba, ništa manje legendarnim, Paolom Maldinijem.

Bobana je s funkcije iz FIFA-e u Milan “povukao” upravo Maldini ,kako bi zajedničkim snagama izvukli klub iz krize koju su posljednjih godina osjetili manje više svi talijanski klubovi, no iz nekog se razloga vađenje slavnog kluba iz živog pijeska otegnulo u odnosu na ostale talijanske konglomerate.

Milan je sezonu započeo lošim rezultatima i tada je svima postalo jasno da sam dolazak velikih imena u klub sam po sebi neće biti dovoljan. Svojevremeno je Zlatan Ibrahimović izjavio da je Maldini bio velik igrač ne dovodeći u pitanje njegove ljudske kvalitete, ali da je za vođenje kluba poput Milana potrebna odlučnost i sposobnost koju on nema.

Nedugo nakon toga Šveđanin je potpisao za Milan do kraja tekuće sezone. Taj potez djelovao je kao impuls momčadi u kojoj je dolaskom Ibrahimovića oživio i Ante Rebić koji je do tada bio okarakteriziran kao propala investicija, odnosno novac bačen u bunar. Predikcija se pokazala netočnom, a njezino padanje poput zavjese još jednom je razgolitilo tromost i nekompetentnost javnog mnijenja koje po običaju degustria servirano nezadovoljstvo, jer za izostanak očekivanja nekoga je potrebno okriviti, kako bi se mnoštvo nahranilo.

Upravo kada se činilo da je jednom od dva milanska giganta voda počela teći na mlin dogodio se raskol unutar samog kluba.

Boban’s future should be decided in the coming hours after his harsh statements given to Gazzetta last week. He is set to meet with Gazidis today. Elliott’s desire is to fire him but it remains to be seen whether immediately or in the summerhttps://t.co/Ot31MMScQO

— Milan Eye (@MilanEye) March 2, 2020